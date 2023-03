MG ZS: caratteristiche, design e interni

MG, che è entrata a far parte del gruppo cinese SAIC nel 2007 ed è tornata in Europa dal 2019, punta sull’elettrico con la convincente MG4 (che potete provare qui) e sul SUV ZS, che di recente è diventato un rivale della Dacia Duster.

MG ZS: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Per la MG ZS, tutto è cambiato nel 2022

La MG ZS non è una novità per la gamma MG. Infatti, è con essa, ma solo in forma 100% elettrica, che il marchio ha fatto il suo grande ritorno in Europa nel 2019. L’attacco frontale della Duster, questo SUV lanciato recentemente durante il suo restyling nella primavera del 2022.

A parte un design rivisto e meno “Mazda-iano” o l’adozione di materiali più qualitativi a bordo e un touch screen centrale più grande (10,1 pollici contro gli 8 precedenti), è soprattutto sotto il cofano che l’accordo è cambiato.

Lo stile, siamo d’accordo, è una questione di soggettività. Infatti, lasciamo a voi il compito di assegnare i punti tra la MG ZS e la Dacia Duster. Tuttavia, è innegabile che il SUV sino-inglese faccia un’impressione migliore della sua rivale rumena quando si apre la porta.

La presenza di materiali morbidi, le cuciture rosse, i poggiatesta con il logo del marchio e i rivestimenti in similpelle danno l’impressione che la Dacia Duster sia lontana dagli stereotipi del low-cost che, a parte i materiali duri, sono anch’essi abbastanza ben cancellati nella Dacia Duster. Tuttavia, non bisogna guardare troppo da vicino la MG ZS perché alcuni assemblaggi e plastiche tradiscono il desiderio di economia.

Anche l’equipaggiamento della ZS, ricco nella versione Luxury, contribuisce a fare una buona impressione. La ZS è dotata di tetto apribile, chiave vivavoce, sedile del conducente regolabile elettricamente e display digitale da 7 pollici che sostituisce il tachimetro ad aghi di serie.

