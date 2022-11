MG ZS benzina o Dacia Duster: quale dei SUV più economici è davvero convieniente? Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito…

MG ZS benzina o Dacia Duster: quale scegliere?

Meccanica e peso: identici!

Per mettere sullo stesso piano questi due piccoli SUV, è necessario scegliere una versione più costosa della ZS, perché l’entry-level Comfort è alimentato da un motore 1.5 a quattro cilindri con aspirazione naturale da 105 CV, un’architettura diversa da quella della Duster più venduta, la ECO-G 100 con il suo 1.0 a tre cilindri turbo.

Per beneficiare di questo tipo di motore sulla MG, è necessario passare all’allestimento Luxury, che offre, oltre al 4 cilindri da 105 CV, un motore turbo a 3 cilindri da 111 CV della General Motors. Così equipaggiati, i nostri due protagonisti sono persino sorprendentemente vicini nelle misure. Pesano esattamente lo stesso: 1.300 kg in ordine di marcia e con i serbatoi pieni.

Essendo le leggi della fisica indiscutibili, l’appetito di questi due crossover è quasi identico.

Forse un po’ meglio della Duster e sfruttando le ultime marce lunghe, la MG ZS riesce persino a risparmiare qualche decilitro per 100 km su strada e in autostrada. Ciò le permette di fare un po’ meglio nella nostra media ponderata di 40% città, 40% strada e 20% autostrada. D’altra parte, se non è meno avido della sua controparte americana, il 3 cilindri Renault ha comunque un vantaggio importante: la compatibilità con il GPL, che offre al Duster XXL l’autonomia grazie a due serbatoi separati.

Performance: a ciascuno il suo

In termini di prestazioni, le due rivali si scambiano il quid, probabilmente a causa delle diverse strategie di cambio. Non riuscendo a ingranare le prime marce, la Duster non brilla quasi per il passaggio da 0 a 100 km/h – velocità che supera solo in terza marcia – e per il chilometro con partenza da fermo.

La ZS è più veloce in partenza, ma è molto più pigra in accelerazione, soprattutto quando si accelera da 80 a 120 km/h. È quest’ultima area che ha un impatto sulla sicurezza quotidiana, mentre l’accelerazione pura vale solo come confronto.

Per la cronaca, la ZS ha bisogno di più di 30 secondi per sorpassare in 6a marcia… Infine, la ZS frena bene quanto la Duster.