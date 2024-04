BMW i8 2024: prezzo, velocità massima e scheda tecnica

Lo sviluppo della prossima BMW i8 è in corso, e il concept Vision M Next di BMW della metà del 2019 ne è la prova. Un massiccio aumento di potenza, un’autonomia di guida completamente elettrica più lunga, uno stile aggiornato e un telaio più capace sono tutti elementi che dovrebbero separare la i8 dal modello che andrà a sostituire.

BMW i8 2024: scheda tecnica, velocità massima e caratteristiche

Le novità

La i8, o qualunque sia il nome che BMW deciderà di dare alla sua auto sportiva ibrida di prossima generazione, sarà completamente nuova per il 2024. Ci aspettiamo di saperne di più quando ci avvicineremo alla data di commercializzazione dell’auto, che si prevede sarà nel 2023 come modello 2024.

Motore, trasmissione e prestazioni

Il propulsore ibrido plug-in della i8 M dovrebbe seguire la stessa configurazione di base della i8 attuale, ovvero un motore elettrico che aziona le ruote anteriori e un motore a benzina e un motore elettrico montati in posizione centrale per le ruote posteriori. Al posto del motore a gas turbo a tre cilindri da 1,5 litri della i8, la BMW ha dichiarato che la nuova auto offrirà un quattro cilindri turbo; l’azienda dichiara inoltre una potenza totale del sistema – gas ed energia elettrica combinati – di 591 cavalli, molto più dei 369 cavalli della i8, arrivando fino a una velocità massima di 250 km\h. Questo propulsore potenziato aiuterà la i8 a competere con rivali come l’Acura NSX, la Lexus LC500h e la Polestar 1.

Interni, comfort e carico

Finora non si sa molto dell’abitacolo della i8, ma speriamo che BMW affronti il problema delle difficoltà di ingresso e di uscita della i8 dotando la nuova auto di porte con cerniera anteriore e di una soglia laterale più bassa per rendere l’interno più facilmente accessibile. Come l’auto attuale, la i8 sarà il terreno di gioco di BMW per lo stile futuro e dovrebbe essere caratterizzata da materiali unici, caratteristiche all’avanguardia e design accattivanti.

La capacità di carico e di stoccaggio rimarrà probabilmente limitata, ma potrebbe comparire un baule anteriore per fornire ulteriore spazio per i bagagli.

Prezzo della BMW i8 2024

Il prezzo della BMW i8 2024 dovrebbe aggirarsi tra i 130.000 e i 150.000 euro.

