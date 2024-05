Mitsubishi ASX 2024: scheda tecnica e interni

Mitsubishi ASX ritorna sul mercato in veste rinnovata per il model-year 2024.

Mitsubishi rimette a listino una sigla molto famosa ed apprezzata dal pubblico ovvero l’ASX, ora i legami non sono con la Lancer Evolution che è da diversi anni in pensione ma data la fusione con Renault ne prende i dettami stilistici e motoristici. In questo articolo ne vediamo la scheda tecnica e gli interni.

Mitsubishi ASX 2024: scheda tecnica

Dal punto di vista tecnico la nuova ASX 2024 presenta una scelta motoristica molto ricca ed adatta a svariati tipi di automobilisti. Si parte con il 1.0 benzina da 90 cavalli e il cambio manuale, passando alla mild-hybrid con un 1.3 che permette l’utilizzo del motore termico in abbinamento all’elettrico.

Le potenze sono di 140 cavalli e 260 Nm di coppia per la variante con il cambio a 6 marce manuale e di 157 cavalli senza cambiamenti a livello di coppia, se si sceglie il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Il top di gamma è però un 1.6 benzina accoppiato a due motori elettrici, la configurazione full hybrid che ha una potenza di 145 cavalli ed un’autonomia di 900 km. Si può guidare per l’80% in modalità elettrica.

Interni altamente digitali

Gli interni della ASX 2024 sono un trionfo di tecnologia, il cockpit digitale ha una dimensione base di 7 pollici ma si può avere anche da 10. Il diametro è di 10,4 per il sistema di infotainment.

Il sistema di navigazione si basa su Google Automotive ed è scaricabile dall’App store, come si fa con qualsiasi app del proprio smartphone. Per chi ama vedere i programmi mentre si viaggia è possibile avere anche Amazon Prime a bordo.

Una decisione per abbracciare le famiglie che sono sempre più connesse che vivono l’auto come un prolungamento della propria casa.