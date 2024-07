Il mondo delle auto in questi ultimi anni ha subito importanti scossoni che hanno fatto sì che marchi un tempo in grado di produrre auto e venderle in autonomia ora sono state assorbite da grandi gruppi con maggiori capitali. E’ questo il caso di Mitsubishi ora parte del gruppo Renault. Vediamo i risultati in questo articolo dove parliamo della ASX 2024.

Mitsubishi ASX restyling 2024, la data di lancio in Italia

L’azienda giapponese ha deciso di avviare la produzione della nuova ASX 2024 a partire da maggio e le consegne saranno previste in fase iniziale nel mese di giugno.

Questo perché ormai nelle fabbriche grazie agli stampi ed al lavoro dei robot la produzione si è velocizzata e quindi si possono produrre numeri giornalieri davvero elevati.

Per quanto concerne le consegne, queste sono iniziate lo scorso giugno ma è risaputo che le auto nuove hanno liste di attesa lunghe mesi e crediamo che anche Mitsubishi non ne sia esente.

I prezzi di questa nuova crossover euro-nipponica

Il prezzo di partenza della nuova ASX Restyling 2024 è di 24.000 euro ma grazie agli ecoincentivi questo può scendere sino a 21.400 euro.

Si tratta di una cifra decisamente buona per una nuova auto che fa della sicurezza interna, sia attiva che passiva, dell’abitabilità e dell’affidabilità motoristica i propri punti di forza.

Vi è anche da segnalare che al momento dell’acquisto vi sono 5 anni di garanzia in caso di guasti o difetti. Un vantaggio non da poco che testimonia l’attenzione al cliente di Mitsubishi.

Sarà interessante scoprirne i dati di vendita, in particolare il confronto “interno” con la Captur, magari il costo minore potrebbe far pendere la scelta a favore della giapponese anche in Europa dove la casa della losanga ha numerosissimi estimatori.