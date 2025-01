Un anno cruciale per Mitsubishi

Il 2025 si preannuncia come un anno di grande importanza per Mitsubishi, con l’introduzione di nuovi modelli che promettono di rivoluzionare la gamma del marchio giapponese. Con l’arrivo della nuova Outlander, Mitsubishi non solo rafforza la sua presenza nel segmento degli SUV, ma si prepara anche a lanciare due nuovi modelli di segmento C. Questi veicoli, le cui specifiche sono ancora avvolte nel mistero, rappresentano un passo significativo nella strategia di espansione del marchio, che mira a consolidare ulteriormente la sua partnership con Renault.

La nuova Outlander: potenza e innovazione

La Mitsubishi Outlander del 2025 si presenta come un modello completamente rinnovato, disponibile esclusivamente in versione ibrida plug-in. Con un powertrain elettrificato che eroga ben 302 CV, la nuova Outlander è equipaggiata con una batteria da 22,7 kWh, capace di garantire un’autonomia di circa 86 km in modalità elettrica. Grazie all’implementazione di una pompa di calore e a un innovativo sistema di raffreddamento del pacco batterie, questo SUV si distingue per la sua efficienza e prestazioni. Inoltre, la trazione integrale e le sette modalità di guida selezionabili offrono un’esperienza di guida personalizzabile, mentre le modifiche al telaio, alle sospensioni e allo sterzo rispetto al modello precedente promettono un miglioramento significativo nella maneggevolezza.

Nuovi modelli in arrivo: un crossover e un SUV elettrico

Oltre alla Outlander, Mitsubishi ha in programma il lancio di un nuovo SUV di segmento C, il cui nome non è ancora stato rivelato. Questo crossover sarà dotato di un sistema di propulsione benzina full hybrid e integrerà tecnologie di sicurezza avanzate, oltre a una connettività di ultima generazione, con servizi Google inclusi. Inoltre, nel corso dello stesso anno, è previsto l’arrivo di un secondo modello, basato sulla nuova Renault Scenic elettrica. Come già avvenuto per i modelli ASX e Colt, che derivano rispettivamente da Captur e Clio, è probabile che Mitsubishi apporti modifiche estetiche al design, mantenendo però la piattaforma originale. Con l’introduzione di questi nuovi veicoli, la gamma europea di Mitsubishi si arricchirà, portando a cinque il numero totale di modelli disponibili, tra cui la ASX, la Colt e la già citata Outlander.