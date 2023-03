Il Mitsubishi Outlander PHEV è la risposta del marchio a chi pensa che i 4×4 non possano essere ecologici ed economici.

In questo articolo troverete tutto ciò che dovreste sapere sul Mitsubishi Outlander PHEV.

Mitsubishi Outlander: caratteristiche, design, motori, prestazioni

L’Outlander PHEV è alimentato da due motori elettrici, uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore, alimentati da una batteria. Con questa batteria e il suo powertrain ibrido plug-in, l’Outlander ha un’autonomia elettrica al 100% di 52 km. In modalità elettrica, l’Outlander PHEV raggiunge una velocità massima di 135 km/h.

Dal punto di vista termico, la prima generazione del Mitsubishi Outlander PHEV era dotata di un motore a benzina a quattro cilindri con una potenza di 120 CV. Dal model year 2019, il SUV giapponese ha guadagnato potenza con l’arrivo di un nuovo motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,4 litri con 135 cavalli e di un motore elettrico posteriore la cui potenza è stata aumentata a 95 cavalli.

Consumo di carburante

In termini di consumo di carburante, il produttore indica un valore normalizzato di 2,0 l/100 km, equivalente a 46 g CO2/km, mentre la media nell’uso termico è di 7,0 l/100 km secondo il ciclo WLTP.

Bassa velocità 6,1 l/100 km

Media velocità 7,0 l/100 km

Alta velocità 6,6 l/100 km

Velocità molto elevata 8,8 l/100 km

Ciclo combinato 2,0 l/100 km

Batteria e autonomia

Sostituendo la batteria da 12 kWh, la batteria dell’Outlander PHEV ha una capacità totale di 13,8 kWh dal lancio del model year 2019. Ora consente un’autonomia fino a 54 chilometri nel correlato standard NEDC e 45 chilometri nel ciclo WLTP.

Ricarica

L’Outlander dispone di una presa di corrente alternata convenzionale (230 V) e di una presa di ricarica rapida in corrente continua. La presa convenzionale consente di caricare completamente la batteria agli ioni di litio in un periodo compreso tra 3,5 e 5 ore.

Nello standard CHAdeMO, la presa di ricarica rapida consente di ripristinare l’80% dell’autonomia dopo meno di 30 minuti di ricarica.

Design degli interni

Gli interni dell’Outlander PHEV si basano in gran parte sul design degli interni dell’Outlander IC. Beneficia di una buona qualità di fabbricazione, ma in questa fascia di prezzo possiamo aspettarci plastiche di qualità migliore per la plancia e i pannelli delle porte.

Inoltre, nonostante la possibilità di regolare il piantone dello sterzo, la posizione di guida risente di un volante troppo basso e di un sedile troppo corto. L’abitacolo è generoso, ma l’Outlander PHEV non viene prodotto in configurazione a sette posti a causa delle dimensioni della batteria.

Anche il bagagliaio è generoso, con una capacità di 463 litri. Il livello di allestimento Instyle, descritto in precedenza, completa il quadro.

