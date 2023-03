In questo articolo troverete le caratteristiche principali della Mitsubishi i-MieV, un’auto piuttosto interessante.

Mitsubishi i-MieV: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Motore

La Mitsubishi i-MiEV è alimentata da un motore sincrono a magneti permanenti con una potenza di 49 kW (67 CV) e una coppia di 160 Nm che la rende particolarmente confortevole in città.

Pur non necessitando di un cambio, la i-MiEV è dotata di una leva selettrice che offre tre posizioni di guida:

POSIZIONE D L’equivalente della posizione ”Drive” di un cambio automatico, ”D” corrisponde alla guida normale, sfruttando tutto il potenziale dinamico della vettura.

L’equivalente della posizione ”Drive” di un cambio automatico, ”D” corrisponde alla guida normale, sfruttando tutto il potenziale dinamico della vettura. POSIZIONE B La posizione B aumenta l’intervento del sistema di recupero dell’energia (freno motore).

La posizione B aumenta l’intervento del sistema di recupero dell’energia (freno motore). POSIZIONE C In questa posizione, il sistema di frenata rigenerativa è ridotto.

Batteria e autonomia

Le batterie della Mitsubishi i-MiEV sono prodotte dalla joint venture “Lithium Energy Japan” fondata da Mitsubishi Motors Corporation e GS Yuasa.

Il pacco di 88 batterie è composto da 22 moduli, ciascuno con 4 celle collegate in serie, per immagazzinare un totale di 16 kWh di energia elettrica.

In termini di autonomia, la Mitsubishi i-MiEV è certificata per 160 km NEDC.

Ricarica

Fornita con un cavo E/F, la Mitsubishi i-MiEV può essere ricaricata in 6 ore su una presa domestica.

Dotata di serie di un connettore CHAdeMO, la Mitsubishi i-MiEV può essere caricata all’80% in 30 minuti tramite una stazione di ricarica rapida funzionante a 50 kW.

Equipaggiamento

– Airbag frontali, laterali e a tendina

– ABS con EBD

– Controllo di trazione e controllo della trazione (sistema ASTC)

– Climatizzatore manuale

– Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

– Cerchi in lega da 15

– Sedili anteriori riscaldati

– Specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldati

– Fari fendinebbia – Vetri laterali posteriori e lunotto con vetro privacy

– Indicatore della modalità di guida

– Volante e leva del cambio rivestiti in pelle

– Sistema di allarme pedoni (AVAS)

– Telecomando Mitsubishi per i-MiEV

– Sistema di riscaldamento elettrico

– Illuminazione automatica dei fari

– Radio CD AM/FM

– Porta USB

