Modifiche alle categorie per la prova di Marsciano 17 Maggio

Si comunica un importante aggiornamento relativo alla tappa di Gara Marsciano prevista per il 17 Maggio. Questo avviso riassume le variazioni di partecipazione alle diverse categorie e fornisce chiarimenti tecnici destinati ai piloti interessati. È fondamentale che atleti, team e accompagnatori prendano visione delle modifiche per evitare incomprensioni al momento delle verifiche e delle partenze. Le informazioni riportate qui mantengono il contenuto ufficiale e ne facilitano la diffusione tra le squadre e gli addetti ai lavori.

Oltre alle variazioni di categoria, il comunicato include un richiamo alle normative per la categoria MX2, con dettagli sulle tipologie di motorizzazione ammesse. Per agevolare l’organizzazione personale, è disponibile il calendario aggiornato che raccoglie tutte le date e le tappe della stagione: calendario ufficiale. Si raccomanda una lettura attenta prima della trasferta a Marsciano.

Variazioni sulle categorie: cosa cambia

Per questa prova è stata decisa una modifica che interessa la composizione delle categorie in gara. In particolare, la categoria 85 Junior-Senior non prenderà parte all’evento, contrariamente a quanto era stato programmato in origine. Questa scelta modifica l’elenco dei partenti e potrebbe incidere sulla pianificazione delle manche e degli orari. Gli organizzatori invitano le società sportive a verificare gli iscritti rimasti e ad aggiornare eventuali trasferte, mentre i piloti esclusi devono seguire le istruzioni della segreteria per informazioni su eventuali rimborsi o riposizionamenti in altre prove del calendario.

Dettaglio sulla 85 Junior-Senior

La 85 Junior-Senior comprende atleti in una fascia d’età specifica e rappresenta una categoria importante nel percorso formativo dei giovani piloti. Come precisazione, il termine Junior-Senior identifica la convivenza di under e rider con esperienza in una stessa classe per motivi organizzativi e di crescita atletica. Per questa tappa la mancata partecipazione è definitiva: chi era iscritto è considerato non ammesso alla prova di Marsciano e dovrà consultare la segreteria della manifestazione per ogni dettaglio amministrativo.

Conferma per Challenge MX1 e MX2

In contrapposizione alla rinuncia della 85, le categorie Challenge MX1 e Challenge MX2 sono state confermate e restano aperte alla partecipazione per questa prova. Questo significa che i piloti iscritti nelle rispettive classifiche possono presentarsi regolarmente alla griglia di partenza a Marsciano, conformando la propria iscrizione alle regole specifiche di categoria. La conferma consente agli atleti di pianificare la gara con certezza, aggiornando setup e strategie di gara in funzione delle condizioni della pista e della competizione prevista.

Promemoria tecnico specifico per MX2

Si richiama l’attenzione sui requisiti tecnici della categoria MX2: è consentita la partecipazione con motociclette a 2 tempi sia nella cilindrata da 125cc sia in quella da 250cc. Questo promemoria è rivolto a Ranking Rider, Challenge e Veteran, categorie che spesso adottano regolamenti differenti a seconda dell’ente organizzatore. La possibilità di schierarsi con motori a due tempi amplia le opzioni tecniche per i team e richiede attenzione durante le verifiche, dove verranno controllate conformità e documentazione tecnica delle moto.

Chi deve considerare questa indicazione

Il richiamo riguarda in modo esplicito i piloti iscritti nelle liste di Ranking Rider, Challenge e Veteran, categorie che possono presentare particolari vincoli di gara o classifiche separate. Per evitare problemi al cancelletto di partenza, i team devono assicurarsi che la documentazione tecnica e le caratteristiche del veicolo siano coerenti con quanto previsto: la presenza di un motore a 2 tempi e la corretta cilindrata sono elementi che verranno verificati. In caso di dubbi gli interessati sono invitati a contattare l’organizzazione prima della gara.

Informazioni pratiche e link utili

Per ulteriori dettagli logistici e per consultare l’intero prospetto delle manifestazioni, è disponibile il calendario aggiornato al link ufficiale: Calendario Motocross 2026. Ricordiamo che la data rilevante per questa comunicazione è il 17 Maggio e che è necessario presentarsi alle verifiche con la documentazione in ordine. Gli organizzatori raccomandano inoltre di monitorare eventuali ulteriori comunicazioni ufficiali, che potrebbero integrare dettagli operativi o modifiche di ultima ora.