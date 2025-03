Un progetto innovativo per il design urbano

Il progetto “Mondi connessi, Vite in Movimento” rappresenta un’importante iniziativa che coinvolge AmicoBlu, parte del gruppo Avis Budget, e l’Istituto Europeo di Design (IED) di Roma. Questa collaborazione offre agli studenti dei corsi di Graphic Design e di Illustrazione e Animazione l’opportunità di creare una livrea personalizzata per un veicolo commerciale della flotta AmicoBlu. Non si tratta solo di un esercizio accademico, ma di un’esperienza pratica che permette agli studenti di applicare le loro competenze in un contesto reale, evidenziando l’importanza della connessione tra design e mobilità nel contesto urbano contemporaneo.

Un’opportunità per gli studenti

La collaborazione con AmicoBlu offre agli studenti dello IED un’esperienza concreta nel settore dell’automotive. Gli studenti sono chiamati a elaborare una proposta di livrea per i veicoli AmicoBlu, che sarà poi valutata da una giuria composta da rappresentanti di AmicoBlu e dell’Istituto. La proposta vincente verrà applicata su un furgone che percorrerà le strade di Milano durante la Design Week, dal 7 al 13 aprile, e successivamente a Roma. Questa iniziativa non solo stimola la creatività degli studenti, ma li prepara anche a entrare nel mondo del lavoro con un’esperienza tangibile e significativa.

IED e la tradizione nel design automobilistico

L’Istituto Europeo di Design ha una lunga tradizione di collaborazioni nel settore automotive. La sede di Torino, in particolare, è nota per il suo corso triennale in Transportation Design, che forma professionisti capaci di progettare diversi tipi di veicoli, dalle automobili alle moto, fino agli yacht. Questo corso offre agli studenti l’opportunità di interagire direttamente con l’industria automobilistica, sviluppando una visione approfondita sia dell’estetica sia delle funzionalità pratiche dei veicoli. Recentemente, l’IED ha collaborato con importanti marchi come Italdesign, Renault e Pagani, dimostrando il suo impegno nel formare designer di talento.

Formazione continua e sfide future

Oltre ai corsi triennali, l’IED offre anche corsi estivi come “Car Design – An Introduction”, che forniscono una panoramica delle tendenze contemporanee e delle sfide industriali nel settore automobilistico. Inoltre, è stato recentemente inaugurato il Master of Arts in Transdisciplinary Mobility Design, un programma che mira a formare professionisti in grado di affrontare le sfide della mobilità futura attraverso un approccio transdisciplinare. Questa formazione continua è fondamentale per preparare i designer a rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione.