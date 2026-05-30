Mondiale F1 in Sardegna: tutto pronto a Cagliari per il Grand Prix Regione Sardegna

A Cagliari si apre il World Championship UIM F1H2O 2026 con diciotto piloti internazionali e il primo round del Campionato Italiano Circuito GT30: calendario gare, protagonisti italiani e trasferimenti per le prossime tappe del circuito mondiale e nazionale.

Il capoluogo sardo ospita l’apertura della stagione di motonautica con un doppio binario internazionale e nazionale. A Cagliari si svolge l’UIM F1H2O World Championship 2026 – Grand Prix Regione Sardegna, evento organizzato dall’ASD Sport Around Association con l’autorizzazione di H2O Managemet Ltd, mentre in contemporanea prende il via il Campionato Italiano Circuito GT30 con il primo appuntamento stagionale.

La manifestazione mette in acqua piloti di alto profilo: sono infatti attesi diciotto conduttori nella categoria regina della motonautica inshore e otto giovani talenti italiani nella classe GT30. Il weekend propone un fitto programma di prove, qualifiche e gare, pensato per concentrare spettacolo e competizione in due giornate intense.

Protagonisti e formazioni: chi guarda al podio

Tra i nomi più attesi c’è il veneto Alberto Comparato, unico azzurro iscritto al Mondiale F1, impegnato con il Team Comparato Racing. Al suo fianco, nello stesso team, gareggerà il finlandese Sami Selio, campione iridato in passato e uno dei pochi ancora attivi ad aver conquistato il titolo mondiale nella categoria. Selio si aggiunge a campioni come Shaun Torrente e Jonas Andersson tra i favoriti: Torrente è il detentore del titolo con il Victory Team, Andersson è invece il mondiale 2026 e vicecampione 2026 del Team Abu Dhabi.

I contendenti internazionali e il livello della griglia

La griglia di partenza del 1° Round comprende piloti provenienti da diverse nazioni, rendendo l’evento un banco di prova significativo per la stagione. Il confronto tra i big come Torrente, Andersson e gli altri contendenti definirà le prime gerarchie del campionato, mentre Comparato punta a ritagliarsi spazio tra i più esperti.

GT30: i giovani italiani in evidenza

Il Campionato Italiano Circuito di GT30 apre con ottime aspettative: tra i protagonisti figurano il campione in carica Mattia Andreani (Club Nautico Gabbiane) e il vicecampione Jacopo Ravasio (AMD San Nazzaro). I giovani piloti si giocheranno punti e ambizioni in due gare programmate nel fine settimana, cercando di accumulare esperienza preziosa in vista dei prossimi appuntamenti del calendario nazionale.

Formato delle gare GT30

Per la categoria GT30 il format prevede prove libere e cronometrate nella mattinata di sabato, seguite da due manche di gara nella giornata di domenica: Gara 1 è fissata dalle ore 9:00 alle 9:30 e Gara 2 dalle ore 11:00 alle 11:30. Le premiazioni sono previste alle ore 15:50, chiudendo così il segmento nazionale dell’evento.

Programma dettagliato e fasi del fine settimana

Il calendario ufficiale di Cagliari prevede per la Formula 1 Inshore sessioni intense di prove e competizione: le prove libere si svolgono venerdì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 17:30. Sabato mattina spazio alle Qualifiche dalle ore 10:00 alle 11:00, mentre nel pomeriggio sono previste due sprint Race alle ore 15:05 e 15:50, con la premiazione alle ore 16:15. La giornata conclusiva di domenica ospita la Gara del Mondiale F1 dalle ore 15:05 alle 15:50, seguita dalle cerimonie di premiazione.

Per i piloti GT30, come già indicato, la mattina di sabato è dedicata alle prove libere e alle cronometrate; domenica si svolgono le due gare programmate e le relative premiazioni nel pomeriggio.

Il calendario internazionale e i prossimi appuntamenti

Dopo la tappa sarda il campionato di Formula 1 Inshore proseguirà con il 2° round sul lago Issyk-Kul in Kyrgyzstan, in programma dal 31 luglio al 2 agosto. Sul fronte nazionale, il Campionato Italiano GT30 si sposterà in Puglia: la seconda prova è a Brindisi (26-28 giugno) mentre l’ultima tappa del circuito è prevista a Otranto (12-13 settembre).

Le date successive per le categorie minori

Parallelamente ai grandi eventi F1/GT30, si svolgono i Mondiali delle formule minori: i piloti italiani saranno impegnati anche in trasferte internazionali come la tappa polacca di Żnin e le successive prove in Italia e Polonia per le classi F500, F250 e F125. Questi campionati si snodano su calendari distinti, con la F500 articolata su cinque appuntamenti e le F250/F125 su quattro round stagionali.

Per informazioni aggiornate su entry list, classifiche e standing è possibile consultare i portali ufficiali www.f1h2o.com e www.uim.sport, dove vengono pubblicati anche i dettagli su prove, risultati e classifiche di campionato.