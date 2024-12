I protagonisti del Monza Rally Show 2024

Il Monza Rally Show 2024, in programma all’Autodromo Nazionale dal 6 all’8 dicembre, si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di rally. Quest’anno, l’evento vedrà la partecipazione di quasi tutti i principali protagonisti del mondiale WRC, che si alterneranno sul tracciato per tre giorni di emozioni e competizioni. Tra i partecipanti, spiccano nomi di grande rilievo come Thierry Neuville, il neo campione del mondo, che guiderà la sua Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, e Dani Sordo, esperto pilota spagnolo.

Le squadre e le vetture in gara

La competizione non si limita ai piloti di Hyundai. Infatti, anche Toyota sarà presente con i suoi campioni, Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera, che insieme vantano ben dieci titoli mondiali. La loro GR Yaris sarà affiancata da Sami Pajari, fresco campione del WRC2, e dal team principal Jari-Matti Latvala. Non mancherà nemmeno la Ford Puma Rally1 Hybrid di M-Sport, guidata dal talentuoso Adrien Fourmaux, che ha sorpreso tutti nella stagione attuale, e da Pedro, un veterano delle competizioni italiane.

Il Masters’ Show e le prove speciali

Il Monza Rally Show inizierà ufficialmente venerdì con lo shakedown, mentre le prove speciali si svolgeranno su asfalto per un totale di 154,38 km cronometrati. Domenica, i protagonisti del WRC si sfideranno nel Masters’ Show, un evento che promette di regalare spettacolo e adrenalina. Tra i partecipanti ci saranno Neuville, Ogier, Pajari, Sordo e Fourmaux, con l’aggiunta di Pedro, tutti pronti a dare il massimo per conquistare il pubblico e il podio.

Acquisto dei biglietti e informazioni utili

I biglietti per il Monza Rally Show 2024 sono già disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale <a href=" e tramite il rivenditore ufficiale Ticketone, sia online che nei quasi 1000 punti vendita presenti in tutta Italia. Non perdere l'occasione di assistere a questo straordinario evento che celebra la passione per il rally e la competizione automobilistica.