Il 2025 ha portato un rinnovamento del Codice della Strada e si è visto un cambiamento per quella che è la guida degli scooter 125. Infatti questi ora possono viaggiare in autostrada. Scopriamo grazie ad un classifica dedicata quali sono i migliori per affrontare in sicurezza questi ampi tratti autostradali o di tangenziali.

LEGGI ANCHE: BMW Motorrad svela la nuova R 18 2025 – ecco cosa aspettarsi

I best seller sono fuori classifica

La gamma Sym non risulta in questa classifica, a dispetto degli ottimi dati di vendita, così come Piaggio Liberty e Kymco People, fuori dai desideri per questo specifico utilizzo anche l’Honda SH.

Peugeot Pulsion, Wottan Storm-V e la nostra Vespa, nella versione 125 GTS sono al contrario ottimi scooter con cui svolgere questo tipo di viaggi. Infatti i Kw di cui dispongono permettono loro di raggiungere e mantenere facilmente i limiti imposti dal tipo di percorso.

Che si avvicina è il LEM NVH11 che è un modello di un marchio semi sconosciuto che potrebbe dire la sua nel prossimo futuro, supera i 10 kW di potenza, fermandosi a 10,2.

LEGGI ANCHE: La mobilità delle due ruote in Italia, un’analisi approfondita

Il podio dei migliori sorprende

Il podio dei più potenti vede sul terzo gradino due modelli – Honda Forza 125 e Zontes 125 D – entrambi hanno una potenza massima di 10,7 kW un valore di tutto rispetto.

Il secondo gradino del podio è un dominio del marchio QJ Motor, la casa cinese ha infatti due modelli – SQ16 e ATR 125 entrambi sviluppano una potenza di 10,8 kW.

Il primo gradino del podio è anche qui mononazionale, a vincere due scooter di due marchi iconici del “made in Italy” come Aprilia e Piaggio.

Aprilia SR GT 125 e Piaggio Medley sono i più potenti 125 sul mercato con cui affrontare autostrade e tangenziali. La potenza del motore è di 10,9 kW. I prezzi di questi due si avvicinano ai 4.000 euro, si tratta di veicoli premium.