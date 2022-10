MotoGP 2023, ecco un primo sguardo al calendario che per il momento resta provvisorio per Dorna. Di conseguenza potranno esserci modifiche.

La MotoGP è entrata nelle ultime corse della stagione con la lotta serrata tra Bagnaia e Quartararo per la conquista del titolo piloti. Nel frattempo si pensa già alla prossima stagione con Dorna che ha comunicato il calendario provvisorio per l’anno 2023.

Essendo una prima bozza è lecito aspettarsi dei cambiamenti. Intanto in questo articolo lo scopriamo nel dettaglio.

MotoGP calendario 2023 provvisorio: 21 gare con 2 new entry

Il calendario 2023 di MotoGP conta al momento 21 appuntamenti con l’ingresso come “prime assolute” di Kazakistan ed India.

La prima importante novità riguarda il debutto che si terrà nel week-end del 24-26 Marzo in Portogallo sul tracciato di Portimao (Autodromo do Algarve) .

Il secondo appuntamento è la settimana successiva in Argentina (Termas de Rio Hondo) e dopo un break di 7 giorni si volerà alla volta di Austin per il GP delle Americhe.

A partire da Aprile vi sarà il ritorno in Europa con il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Metà maggio vedrà la Francia ed il circuito di Le Mans come principali protagonisti. Giugno sarà dedicato al nostro gp di casa sul tracciato del Mugello per poi passare al Sachsenring ed ad Assen che andranno a concludere questo trittico.

Luglio sarà il mese volto al debutto del GP del Kazakistan. Al rientro delle vacanze la MotoGP farà tappa a Silverstone in Inghilterra e successivamente in Austria al Red Bull Ring a Spielberg.

7 giorni di pausa per altri due appuntamenti europei come il GP di Catalunya a Barcellona e la settimana seguente a Misano per il GP dell’Emilia Romagna.

Si volerà in Asia per il Gran Premio d’India new entry nel week-end del 22/24 Settembre per poi andare a Motegi in Giappone e dopo un fine settimana di riposo si aprirà la tripletta Indonesia, Australia e Thailandia.

La parte finale della stagione vedrà di scena prima il GP della Malesia a Sepang dal 10 al 12 Novembre per poi andare a Losail in Qatar la settimana seguente. Resta il classico finale a Valencia per il GP della comunità valenciana nel fine settimana dal 24 al 26 Novembre.

