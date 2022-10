Moto GP Thailandia, prima pole in carriera per Bezzecchi

Sono finite a Buriram le qualifiche della Motogp. La pole in questo sabato 1 ottobre parla italiano. La prima posizione è stata conquistata da Bezzecchi.

Si sono disputate a Buriram le qualifiche della Moto GP in vista del Gran Premio della Thailandia, qualifiche queste dove non sono naturalmente mancate le battaglie tra Espargarò, Marquez e Vinales. Segnaliamo che nelle quarte prove libere si è distinta la ottima performance di Bezzecchi che ha conquistato un buon terzo posto ed è sua infatti la prima storica pole centrata in carriera, un risultato questo arrivato a tratti a sorpresa. Secondo e terzo posto a Martin e Bagnaia.

La griglia di partenza

Marco BEZZECCHI: 1:29.671 Jorge MARTIN: +0.021 Francesco BAGNAIA: +0.104 Fabio QUARTARARO: +0.238 Johann ZARCO: +0.292 Enea BASTIANINI: +0.317 Jack MILLER: +0.435 Marc MARQUEZ: +0.462 Luca MARINI: +0.543 Alex RINS: +0.666

Moto GP Thailandia, delusione per Espargarò

Le Q1 si sono chiuse con una delusione e una conferma. La conferma è quella di Marquez che si è piazzato al primo posto.

Delusione invece per Espargarò che nella gara di domenica 2 ottobre partirà dalla tredicesima posizione e pertanto è rimasto, seppure per poco, fuori dalla Q2. 17esimo invece Vinales. Tra gli altri piloti che non ce l’hanno fatta ad accedere alla Q2 si segnalano Petrucci, Di Giannantonio, Binder o ancora Nagashima.

La decisione della Dorna fa discutere

Nel frattempo la decisione presa dalla Dorna sta facendo discutere. A partire dalla prossima stagione – si legge sulla Gazzetta dello Sport – verrà tolta la Clinica Mobile il cui compito è quello di prendersi cura dei piloti rimasti infortunati.

Era stata introdotta nel 1977.