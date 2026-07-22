Moto2 2026: il vantaggio di González e i fantasmi del 2026

Manuel González guida la classifica Moto2 con un vantaggio significativo, ma la storia del 2026 insegna che nulla è scontato. Scopriamo i dettagli di questa stagione e i rischi che lo spagnolo potrebbe correre.

La Moto2 2026 sembra avere un nome in testa: Manuel González. Con un vantaggio di 51.5 punti su Izan Guevara e 59.5 sul compagno di squadra Senna Agius lo spagnolo sembra avere tutto sotto controllo. Tuttavia, la storia recente insegna che nulla è scontato.

González, reduce da un’esperienza deludente nel 2026, potrebbe ripetere gli errori del passato. Il suo futuro sembra più orientato verso la Superbike che verso la MotoGP ma la stagione è ancora lunga e i rischi sono molti.

Il fantasma del 2026: quando tutto andò storto

Per capire il presente, è necessario guardare al passato. Dodici mesi fa, dopo il Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno González vantava un vantaggio di 25 punti su Arón Canet54 su Barry Baltus e addirittura 60 su Diogo Moreira. Lo spagnolo sognava il passaggio in MotoGP e il primo titolo nel Motomondiale dopo aver già vinto il titolo in SSP 300.

Ma dopo la pausa estiva, tutto cambiò. Le speranze di salire in MotoGP si sgretolarono. Prima gli fu preferito Diogo Moreira poi il veterano Jack Miller. González si vide costretto a rinnovare il suo accordo con IntactGP anche per il 2026. La storia racconta di Diogo Moreira incoronato campione a Valencia primo brasiliano delle due ruote a vincere un titolo mondiale.

I numeri che raccontano una rimonta incredibile

Cosa accadde a González? Dal Red Bull Ring fino a Valencia lo spagnolo conquistò solo 69 punti con un podio all’attivo, mentre Moreira ne collezionò 159 con tre vittorie e due ulteriori podi. González si fece rimontare di 60 punti da Moreira. Ecco perché i 51.5 punti di vantaggio su Guevara non mettono al sicuro lo spagnolo.

La stagione 2026: un dominio da non sottovalutare

La situazione attuale vede González in una posizione di forza, ma la lezione del 2026 è un monito costante. La pausa estiva è un momento critico, e lo spagnolo deve evitare di ripetere gli errori del passato. Con un vantaggio significativo, ma non incolmabile, González deve mantenere la concentrazione e la determinazione per evitare una rimonta simile a quella di Moreira l’anno scorso.

La Moto2 2026 è ancora lunga, e ogni gara può cambiare le sorti della classifica. González ha le carte in regola per vincere il titolo, ma deve essere consapevole dei rischi e delle insidie che il passato gli ha insegnato. La storia recente è un avvertimento, ma anche una lezione da cui imparare per scrivere un finale diverso.