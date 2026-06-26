MotoGP Assen 2026: Bezzecchi guida la classifica, Ducati in difficoltà

Marco Bezzecchi si riprende dopo Brno e guida la classifica delle prime prove libere del GP d'Olanda. Ducati in difficoltà con la caduta di Marc Marquez. Scopri tutti i dettagli e la classifica aggiornata.

Il GP d’Olanda di MotoGP ha preso il via con una sorpresa inaspettata: Marco Bezzecchi ha dominato la FP1 al TT Circuit di Assen dimostrando di aver superato rapidamente le controversie di Brno. Il pilota Aprilia ha chiuso in testa alla classifica, precedendo di soli 98 millesimi il compagno di squadra Pecco Bagnaia e di 144 millesimi Jorge Martin.

La Aprilia ha mostrato un potenziale impressionante con ben quattro moto nella top 6 oltre a Bezzecchi e Martin, anche Ai Ogura e Raul Fernandez hanno confermato la competitività della RS-GP26. La Ducati invece, ha vissuto un pomeriggio altalenante, con la caduta di Marc Marquez in curva 2, che ha danneggiato la sua moto e costretto il team a un lavoro extra nel box.

Aprilia in forma, Ducati in difficoltà

La Aprilia sembra aver trovato la giusta quadra ad Assen, un circuito storicamente favorevole alla casa di Noale. Paolo Bonora race manager del team, ha commentato con ottimismo: “Circuito storicamente buono per noi, in passato abbiamo lavorato bene qui e puntiamo a fare bene.” Nonostante le delusioni degli ultimi gran premi, Bonora ha sottolineato la resilienza del team e la determinazione dei piloti.

La Ducati invece, ha dovuto affrontare un inizio complicato. La caduta di Marc Marquez ha creato qualche preoccupazione ma il pilota spagnolo è uscito illeso dall’incidente. Pecco Bagnaia ha chiuso quinto, mentre Fabio Di Giannantonio ha completato la top 6. La KTM di Maverick Vinales ha mostrato segni di miglioramento, ma il pilota spagnolo è ancora alla ricerca di una prestazione costante.

Bezzecchi si riscatta dopo Brno

Dopo l’episodio controverso di Brno, dove Bezzecchi ha colpito un marshal, il pilota Aprilia ha dimostrato di voler voltare pagina. Bonora ha elogiato la maturità del pilota: “È un pilota molto intelligente, ha capito di aver fatto un grosso errore e può solo imparare da quanto successo.” Bezzecchi ha chiuso la FP1 con un tempo impressionante mostrando di essere concentrato unicamente sulla gara.

La top 10 della FP1 è stata completata da Joan Mir con la HondaFermin Aldeguer con un’altra Ducati e Maverick Vinales con la KTM. Marc Marquez ha chiuso undicesimo, precedendo Pedro Acosta suo futuro compagno di squadra.

Novità tecniche e prove di partenza

Da questo weekend sono stati aboliti gli abbassatori anteriori una misura adottata per aumentare la sicurezza nelle partenze. I piloti hanno già effettuato delle prove di partenza per abituarsi alla novità. Vedremo come si comporteranno nella sprint race e nella gara lunga.

La MotoGP continua a evolversi con nuove sfide tecniche e drammi in pista. Ad Assen, Bezzecchi ha dimostrato di essere un candidato serio per il titolo mondiale, ma la Ducati non mollerà facilmente. La battaglia per il Mondiale 2026 è appena iniziata.