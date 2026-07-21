Volvo EX60 2027: design, tecnologia e prestazioni della nuova elettrica svedese

Volvo ha presentato la sua nuova EX60 un’auto elettrica che promette di rivoluzionare il mercato con un equilibrio perfetto tra sostenibilità e lusso. Con le sue dimensioni generose, 4,80 metri di lunghezza, la EX60 non rinuncia al comfort e allo spazio, pur mantenendo un impatto ambientale contenuto, simile a quello della più compatta EX30.

Design e innovazione: le maniglie Wing Grip e la tecnologia Cell-to-Body

Il design della Volvo EX60 è un perfetto mix di tradizione e innovazione. Le linee slanciate e eleganti richiamano lo stile classico della Casa di Göteborg, mentre dettagli come le maniglie Wing Grip introducono una novità assoluta. Queste maniglie, con la loro forma aerodinamica, migliorano l’efficienza del veicolo senza rinunciare alla praticità, offrendo una presa comoda e sicura.

Sotto la carrozzeria, la tecnologia Cell-to-Body rappresenta un vero e proprio salto in avanti. Questa soluzione integra la batteria nel pianale, aumentando la robustezza e la rigidità della scocca grazie al megacasting. Il risultato è un’auto più leggera, con un miglior contenimento di rumori e vibrazioni, e un impatto ambientale ridotto.

Interni e tecnologia: comfort e innovazione

Gli interni della Volvo EX60 sono un tripudio di spazio e comfort. Grazie all’architettura elettrica, il pavimento è perfettamente piatto, offrendo ampio spazio per i passeggeri e per i carichi. Il bagagliaio, con una capienza di 634 litri, è uno dei punti di forza di questa vettura, rendendola adatta a ogni tipo di utilizzo.

L’ambiente interno è caratterizzato da un gusto tipicamente scandinavo, con colori che richiamano i paesaggi naturali e un livello di finitura eccellente. La strumentazione include un display da 11,4 pollici davanti al guidatore e un touchscreen da 15 pollici a centro plancia, che integra la tecnologia Google Gemini l’intelligenza artificiale di Google.

La climatizzazione, ben mimetizzata e con una soluzione stilistica elegantissima, è un po’ complessa da regolare, ma offre comunque un buon compromesso. I sedili anteriori sono ventilati e riscaldati, e anche i sedili laterali della seconda fila possono essere riscaldati. Un’altra innovazione sono le cinture adattive che si regolano in base alla corporatura dell’utente e alle condizioni di guida, offrendo una protezione ottimale.

Prestazioni e ricarica: motori e autonomia

La Volvo EX60 offre tre diverse motorizzazioni, tutte limitate a una velocità massima di 180 km/h, in linea con la filosofia di Volvo. La versione Single Motor ha una trazione posteriore da 374 CV e un’autonomia fino a 620 km. La Twin Motor con trazione integrale e 510 CV, offre un’autonomia di 660 km. Infine, la Twin Motor Performance con 680 CV e un’autonomia di 810 km, è la versione top di gamma.

L’architettura a 800 Volt permette una ricarica rapida: in soli 10 minuti è possibile recuperare fino a 340 km di autonomia sul modello top di gamma. La ricarica dal 10 all’80% richiede solo 19 minuti, rendendo la EX60 una delle auto elettriche più pratiche sul mercato.

Al volante, la EX60 offre una guida silenziosa e fluida, con una guida one-pedal che può essere regolata per gestire il rallentamento e l’arresto del veicolo. Il peso, che varia tra 2,2 e 2,4 tonnellate, si fa sentire tra le curve, ma il comfort di guida è eccellente. La guida assistita, tuttavia, non adegua automaticamente la velocità davanti alle curve, richiedendo un po’ di attenzione.

I prezzi della Volvo EX60 partono da circa 65.000 euro per la versione base, fino a 81.000 euro per la versione top di gamma. In futuro arriverà anche l’allestimento cross country con un look più avventuroso e sospensioni pneumatiche regolabili.