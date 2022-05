MotoGp, Gran Premio di Francia 2022: orari e dove vederlo

La prossima gara di MotoGp sarà il Gran Premio di Francia 2022. Siamo al settimo appuntamento del Motomondiale e il terzo appuntamento europeo. La gara si correrà il 15 maggio 2022 sul circuito Bugatti, nei pressi di Le Mans.

MotoGp, domenica 15 maggio 2022 si correrà il Gran Premio di Francia

La competizione si fa più accesa. Francesco Bagnaia, nel Gp di Spagna, ha conquistato il primo posto portando la Ducati Desmosedici GP2022 alla prima vittoria dell’anno. Non male anche il suo compagno di squadra Miller, che ha conquistato la quinta posizione. Le compagnia giapponese Yamaha torna a sorridere e il campione in carica Quartararo sembra aver trovato il ritmo che lo ha caratterizzato durante la scorsa stagione. Bene anche l’Aprilia che grazie al terzo posto in Spagna di Alexis Espargaró si porta al terzo posto nella classifica generale costruttori.

La novità più importante, che potrebbe destabilizzare l’umore dei piloti ed influenzare la gara in Francia, è il ritiro dal motomondiale della scuderia Suzuky a partire dal prossimo anno.

Il programma dettagliato

Il programma del Gran Premio di Francia accenderà i motori a partire dal 13 maggio 2022 e terminerà domenica 15 maggio 2022. Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

Venerdì 13 maggio

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: paddock live QM

Ore 13.00: paddock live QM

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.00: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Sabato 14 maggio

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 17.00: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche

Domenica 15 maggio

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 16.00: Race Anatomy MotoGP

Dove vedere il Gran Premio di Francia

Il terzo appuntamento europeo delle due ruote si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e su SkySport1 (canale 201). In streaming, invece, il Gran Premio di Francia si potrà vedere su NOW e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. Le qualifiche e le gara di Moto3, Moto2 e MotoGGP saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8.