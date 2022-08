MotoGp, Gran Premio di Silverstone: orari e dove vederlo

La prossima gara di MotoGp sarà il Gran Premio di Silverstone 2022. Siamo all’undicesimo appuntamento del Motomondiale e si correrà ancora una volta in Europa. La gara inizierà il 7 agosto 2022 sul circuito di Silverstone, nei pressi dell’omonima città.

MotoGp, domenica 7 agosto 2022 si correrà il Gran Premio di Silvestone

Volano le Ducati che hanno fatto una grande gara nello scorso di Gp ad Assen, in Olanda. Un podio tutto italiano con Bagnaia e Bezzecchi che chiudono in prima e seconda posizione con le due rosse. Terzo posto per lo spagnolo Vinales che porta sul terzo gradino del podio un’Aprilia, altra due ruote italiana. Il campione in carica Fabio Quartararo ha vissuto un vero e proprio incubo in Olanda.

Il francese e la sua Yamaha sono caduti due volte. Non cambia molto nella classifica generale, ma Aleix Espargaro, che ad Assen ha concluso la gara in quarta posizione si porta a -21 da Quartararo.

Il programma dettagliato

Il programma del Gran Premio di Silverstone accenderà i motori a partire da venerdì 5 agosto 2022 e terminerà domenica 7 agosto 2022. Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

Venerdì 5 agosto

Ore 9.55: prove libere 1 Moto3

Ore 10.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 1 Moto2

Ore 12.50: paddock live

Ore 14.00: paddock live

Ore 14.10: prove libere 2 Moto3

Ore 15.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.05: prove libere 2 Moto2

Ore 17.00: Paddock Live Show

Sabato 6 agosto

Ore 9.55: prove libere 3 Moto3

Ore 10.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.50: Paddock Live

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: qualifiche Moto3

Ore 14.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 15.10: qualifiche MotoGP

Ore 16.10: qualifiche Moto2

Ore 17.00: Paddock Live Show

Ore 18.00: Conferenza stampa qualifiche

Domenica 7 agosto

Ore 10.15: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto3 (differita TV8 alle 15.20)

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 13.30: Speciale “Lamborghini – The dream Factory” (Sky Sport Action)

Ore 14.00: gara MotoGP (differita TV8 alle 17)

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 15.30: gara Moto2 (differita TV8 alle 18.30)

Ore 16.30: Zona Rossa

Dove vedere il Gran Premio di Silverstone

L’undicesimo appuntamento del mondiale delle due ruote si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e su SkySport1 (canale 201). In streaming, invece, il Gran Premio di Silverstone si potrà vedere su NOW e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. Le qualifiche e le gara di Moto3, Moto2 e MotoGGP saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8.