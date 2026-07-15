MotoGP: Marc Marquez vince la Sprint al Sachsenring, Bezzecchi out per infortunio

Marc Marquez ha vinto la Sprint del GP Germania al Sachsenring. Bezzecchi è fuori per una frattura alla clavicola. Scopri come cambia la classifica mondiale.

Il GP Germania al Sachsenring ha regalato emozioni intense, con Marc Marquez che ha dominato la Sprint davanti al fratello Alex Marquez e a Fabio Di Giannantonio. Intanto, Marco Bezzecchi è costretto a saltare il resto del weekend a causa di un infortunio.

La vittoria di Marc Marquez è stata netta, con il pilota spagnolo che ha controllato la gara dall’inizio alla fine. Alle sue spalle, Alex Marquez ha dimostrato grande tenacia, mentre Di Giannantonio ha completato il podio. La gara è stata caratterizzata da una strategia conservativa, con i piloti che hanno preferito evitare rischi per non compromettere la gara di domenica.

Marc Marquez domina la Sprint al Sachsenring

Marc Marquez ha confermato la sua abilità nel gestire le gare brevi, partendo in pole e mantenendo il comando fino alla fine. Il pilota della Ducati ha dichiarato: “Alex ha spinto molto forte, all’ultimo giro lo sentivo molto vicino… Ho fatto del mio meglio.” Il fratello Alex, nonostante non sia ancora al massimo della condizione fisica, ha mostrato grande determinazione, chiudendo al secondo posto.

Fabio Di Giannantonio ha completato il podio, dimostrando ancora una volta la sua velocità. Il pilota della Ducati ha spiegato: “L’obiettivo era fare quanti più punti possibile.” Le due Aprilia del team Trackhouse, con Ai Ogura e Raul Fernandez, hanno chiuso quarta e quinta, mentre Jorge Martin, leader del campionato, ha faticato a trovare il giusto set-up.

Bezzecchi infortunato: frattura della clavicola

Marco Bezzecchi è stato vittima di una caduta durante le qualifiche del GP Germania. Il pilota dell’Aprilia ha perso il controllo della moto in curva 7, riportando una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Bezzecchi è stato operato in Italia dal dottor Giuseppe Porcellini e salterà il resto del weekend.

Il pilota ha condiviso un messaggio sui social: “È un momento duro, ma noi siamo più duri. Adesso mi faccio aggiustare e mi rimetto al lavoro. Niente mi farà mollare! A presto.” L’assenza di Bezzecchi ha avuto un impatto significativo sulla classifica, con Ai Ogura che ha approfittato della situazione per salire al secondo posto.

Classifica aggiornata: Martin in testa, Marquez a -18

Dopo il GP Germania la classifica della MotoGP vede Jorge Martin in testa con 208 punti. Ai Ogura è secondo a -14, mentre Marc Marquez è terzo a -18. Bezzecchi, quarto con 186 punti, è seguito da Di Giannantonio e Raul Fernandez.

La pausa estiva della MotoGP durerà tre settimane, con il prossimo appuntamento al GP Gran Bretagna a Silverstone dal 7 al 9 agosto. La gara sarà trasmessa in LIVE su Sky sport e in streaming su NOW.