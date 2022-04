Il pilota spagnolo torna in sella ad una moto 16 giorni dopo la caduta avvenuta nel corso del week end a Mandalika, in Indonesia. In quell’occasione il 93 è stato protagonista di una brutta caduta a seguito della quale aveva riscontrato degli episodi di diplopia.

Non essendo nuovo a questa problematica Marquez si era subito sottoposto ai controlli medici del caso mentre la Honda aveva ufficializzato la sua assenza al Gran Premio di Argentina.

Marc Marquez: il ritorno in sella

Tramite il profilo Instagram il pilota ha sempre tenuto informati i propri fan degli sviluppi riguardanti il suo stato di salute e proprio sui social ha annunciato il ritorno in sella. Non si tratta ovviamente di una gara, ma solo di un test per verificare il proprio livello dopo lo stop probabilmente anche in vista della prossima tappa di campionato ad Austin in Texas. Su questo fronte infatti non ci sono ancora notizie ufficiali: solo i medici, infatti, potranno dare l’ultima parola sulla partecipazione o meno dello spagnolo alla gara.