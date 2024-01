Move in cos'è e come funziona il servizio per circolare nelle aree limitate al traffico della città di Milano.

Il traffico nel centro della città di Milano è un tema importante ed infatti è stata istituita a partire dal 2019 l’area B che vieta il transito a veicoli a benzina che non siano euro 5 o euro 6 questo per abbassare notevolmente la soglia di inquinamento.

Con il passare degli anni si è passati all’ingresso di auto Euro 6D ancora più ecologica ma ora è stato istituito Move-in in accordo con la regione, permette di far entrare anche le auto più inquinanti, le euro 0. Vediamo come funziona.

LEGGI ANCHE: Cosa si può trasportare in auto, le regole da seguire

Move in: cos’è e come funziona

Move in è un sistema di deroga chilometrica, tramite una scatola nera (black box) che permette alle auto di percorrere in Area B ed anche in altre zone di Lombardia e Piemonte un numero prestabilito di km l’anno.

Può essere installato su qualsiasi auto, il sistema traccia i percorsi dell’auto e lo stile di guida del conducente così da rilevare il suo comportamento ed il chilometraggio che effettua con quell’auto.

Se prendiamo ad esempio un’auto euro 0, i km che può percorrere in Area B sono massimo 200, mentre una vettura euro 4 diesel può farne 2000.

Si tratta di un sistema ideale per la città al fine di monitorare il flusso del traffico ed i dati ambientali senza però limitare la libertà delle persone, dato che questa è fondamentale.

LEGGI ANCHE: Nuova Audi Q5 2025 – prezzo, dimensioni, scheda tecnica

Quanto costa il servizio?

Move in ha un prezzo per il primo anno di 50 euro, 30 derivanti dall’installazione della scatola nera sull’auto e 20 per sfruttare il servizio.

Il prezzo a partire dal secondo anno scende a 20 euro che corrispondono al servizio offerto. L’iscrizione al servizio ha validità annuale e non comporta il rinnovo automatico, la decisione per ciascun anno è quindi totalmente dell’utente.