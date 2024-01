Cosa si può trasportare in auto e le regole da rispettare per viaggiare sicuri.

Il trasporto di oggetti in automobile può a volte aver destato problemi agli automobilisti, relativamente a determinate merci di cui non si è sicuri dell’effettiva regolarità più che altro in termini di ingombri. In questo articolo vediamo cosa si può trasportare in auto e le regole da seguire per essere in regola in termini di legge.

Cosa si può trasportare in auto? Le regole da seguire

In auto è possibile trasportare oggetti di qualsiasi tipo basta che non sia merce rubata, proibita o pericolosa, in quel caso vi è il divieto e se si viene fermati si possono correre grandi rischi.

Questo perché il codice della strada stabilisce che i veicoli di categoria M1, ovvero le autovetture destinate al trasporto di persone, sono utili anche per il trasporto di cose per conto proprio.

Qualunque si l’oggetto che si voglia caricare in auto, se questo è legale ed è stato acquistato dall’utente può essere trasportato in auto senza subire sanzione alcuna.

L’importante è che si rispetti la “sagoma limite” a cui si fa riferimento nell’articolo 61 del CdS:

Larghezza non eccedente i 2 metri e 55

Altezza massima non superiore ai 4 metri

Lunghezza totale (compresi organi di traino) non oltre i 12 metri

Come disporre correttamente il carico

Per questo aspetto vi è l‘articolo 164 del CdS che stabilisce come il carico deve essere sistemato al fine di evitare la caduta o la dispersione dello stesso e che non debba limitare il conducente nei movimenti e nella guida.

Inoltre non deve compromettere la stabilità del veicolo, infatti se un veicolo è caricato male risulta instabile e questo va a discapito della sicurezza sia dell’auto che degli occupanti della stessa.

Non bisogna superare i limiti imposti dalla sagoma limite, di cui sopra e se il carico sporge lateralmente non deve superare i 30 cm dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Non sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo e può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore solo se costituito da cose indivisibili e fino a 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché rientri nella sagoma limite.

E’ vietato trainare cose che striscino sul terreno e gli accessori mobili non devono sporgere nell’oscillazione oltre la sagoma del veicolo.