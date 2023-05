Il marchio cinese svela la versione economica della sua ET5, denominata Orion. Linda Jackson, capo di Peugeot, ha recentemente avvertito che i grandi SUV potrebbero morire con la mobilità elettrica. Semplicemente perché con una batteria nel pavimento e una questione cruciale di autonomia, diventa complicato avere veicoli efficienti quando sono troppo alti e piuttosto larghi.

Sono controintuitivi dal punto di vista aerodinamico, e sappiamo quanto questa caratteristica possa influenzare l’efficienza energetica di un veicolo. Nel segmento premium, che predilige i veicoli di grandi dimensioni, l’autovettura da turismo potrebbe avere la sua rivincita.

Non ha mai perso il suo lustro nell’Europa del Nord e dell’Est, ma non ha mai lasciato il segno in Cina o negli Stati Uniti. Potrebbe essere finalmente il loro “momento”?

Nio ET5 Orion: caratteristiche, batterie, vendite

Dopo la MG5, la prima station wagon elettrica venduta in Europa, la Cina sta per fare doppietta con la berlina ET5. Il costruttore Nio sta infatti preparando il lancio commerciale in Europa, con una campagna pubblicitaria organizzata in Norvegia. Finora, nulla di molto originale. Ma le prime immagini della ET5 Orion mostrano qualcosa di abbastanza “sexy”, con una grande fascia luminosa e forme quasi più riuscite della berlina.

Soprattutto, a differenza della ET5, che ha un bagagliaio non sempre molto pratico, questa Orion ha diritto a un’utilitaria con un maggiore spazio per la testa. Se le dimensioni esterne rimarranno invariate, questo potrebbe essere un ottimo argomento per questa auto elettrica che è già in vantaggio su tutte le auto europee.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, non dovrebbero esserci sorprese: batterie da 75 e 100 kWh e trazione integrale per una potenza di poco superiore a 480 CV. Un’affermazione non da poco per un’auto dal prezzo simile a quello della Tesla Model 3 Performance. Ma con un argomento in più: un sistema di scambio di batterie fulmineo in stazioni di servizio dedicate. Questa rete di stazioni di scambio dovrebbe espandersi nei prossimi anni in Europa.

Dove sono le auto elettriche di proprietà europee?

Come concorrente della Tesla Model 3, della BMW i4 e della Hyundai Ioniq 6, la Nio ET5 ha una seconda versione station wagon che non esiste tra i suoi concorrenti. I tedeschi, pur essendo specialisti del genere, sono lenti a reagire. La BMW i5 Touring è già sulla buona strada, ma in un segmento superiore. Stiamo ancora aspettando una Mercedes EQE SW o un’Audi A6 Avant e-tron. La prima non è mai stata annunciata, la seconda arriverà tra qualche mese/anno.

Infine, è Peugeot ad avere una possibilità concreta con la e-308 SW. Ma anche in questo caso, che dire della disponibilità? La compatta è già presente nel configuratore, ma non la station wagon. E Peugeot sembra avere seri problemi con il suo nuovo motore da 156 CV, che è stato nuovamente rinviato per la e-208.

In Europa, la station wagon sta per diventare un vero problema: rappresenta un mercato importante di cui alcuni costruttori non possono fare a meno. E con il previsto divieto del motore a combustione, sarà necessario reagire rapidamente per evitare di perdere clienti e lasciarli andare ai sempre più convincenti cinesi.

