Mentre Nissan è appena tornata nel segmento elettrico, il marchio giapponese vuole convertire una R32 GT-R in elettrica!

La fata elettrica attira sempre più produttori di auto e appassionati di tecnologia. Grazie alle sue diverse caratteristiche specifiche, è anche la soluzione preferita per mantenere in circolazione alcune auto più vecchie. Ciò attrae anche le case automobilistiche, che stanno realizzando a loro volta delle conversioni. Il prossimo progetto che emergerà sarà la Nissan Skyline GT-R R32 EV!

Per il momento il marchio di Yokohama è rimasto in silenzio sull’argomento, ad eccezione di un teaser lanciato sul web. Mostra una GT-R R32 che avvia il suo 6 cilindri RB26DETT, probabilmente per l’ultima volta. Il resto del video è inequivocabile, con il nome R32 EV. che appare sullo schermo.

Nissan Skyline R32 GT-R: le caratteristiche principali

Secondo Nissan, questo progetto è frutto della volontà di un ingegnere del marchio che ama le cose belle e che vuole “costruire un’auto più eccitante”, aggiungendo alla sua auto preferita le ultime tecnologie di elettrificazione di cui si occupa. La famosa coupé giapponese, soprannominata anche Godzilla, dovrebbe adottare un powertrain elettrico con un retrofit di alto livello.

Tuttavia, non sono ancora state rilasciate informazioni sul propulsore che verrà utilizzato. Ma probabilmente potrebbe trattarsi di una configurazione elettrica a due macchine della Nissan Ariya e-4ORCE, il cui design si ispira alla trazione integrale ATTESA della… Nissan Skyline R32 GT-R! Questa ci sembra la più coerente, soprattutto perché i prototipi di sviluppo hanno già dimostrato che l’auto è in grado di funzionare su due ruote.

LEGGI ANCHE: