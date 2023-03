In questo articolo ci concentreremo sulla Nissan Qashqai e-Power, un’auto dalle caratteristiche particolari.

Nissan Qashqai e-Power: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Una Nissan Qashqai ibrida, ma con propulsione 100% elettrica

Si tratta quindi di un ibrido, ma con un’originalità tutta sua, poiché il motore a combustione viene utilizzato solo per azionare un secondo motore elettrico che funge da generatore per produrre l’elettricità necessaria. Il motore di trazione da 190 CV eroga i suoi 330 Nm di coppia istantaneamente, come tutti i blocchi elettrici.

E grazie alla piccola batteria da 2,1 kWh (1,8 kWh utilizzabili), che è in grado di erogare 60 kW di potenza e si ricarica abbastanza rapidamente in frenata, è facile partire al semaforo a emissioni zero in città senza dover mettere il piede di velluto.

Il motore 1.5 a benzina può essere utilizzato senza consumare una goccia di carburante e può essere facilmente guidato per tre o quattro chilometri e fino a 70 km/h prima di dover partire, cosa che fa sempre in modo molto silenzioso e senza vibrazioni, grazie all’eccellente isolamento fornito dai silentblock del motore, molto flessibili.

Funzionamento molto fluido e bassa rumorosità

La Nissan Qashqai e-Power è davvero piacevole da usare. Tuttavia, poiché Nissan ha deciso di eliminare la funzione “One-Pedal” che consentiva di fermarsi in città senza toccare il pedale sinistro, gli occupanti si scuotono regolarmente. Ci sono quattro livelli di frenata rigenerativa da impostare combinando le modalità “e-pedal Step” e “B”, un po’ complicate da usare, ma nessuna di queste permette di liberarsi di questa brutalità.

Motori

Poiché questa tecnologia “motore a benzina che aziona un generatore che produce elettricità per alimentare un motore elettrico” ha lo svantaggio, sulla carta, di accumulare diverse perdite di efficienza, Nissan ha lavorato particolarmente sul suo blocco termico per mantenere un livello di consumo interessante.

Si è quindi optato per un tre cilindri 1.5 turbo a geometria variabile, ma anche con rapporto di compressione variabile. Derivato dal 2.0 a quattro cilindri commercializzato negli Stati Uniti da Infiniti, ma privo di un cilindro, questo sofisticato blocco da 157 CV si avvale di attuatori che permettono agli eccentrici di variare a piacimento il rapporto di compressione tra 8 e 14:1 per ottimizzare le prestazioni, e quindi i consumi, in base alle condizioni di utilizzo.

In altre parole, funziona come segue: alto rapporto di compressione e bassa pressione di sovralimentazione per accelerazioni medie e basse, e basso rapporto di compressione con alta pressione di sovralimentazione per accelerazioni elevate.

