Per coloro che desiderano una mobilità flessibile senza gli oneri derivanti dal possesso di un mezzo personale, il noleggio auto a lungo termine sta diventando una scelta sempre più frequente. Grazie a questo servizio è infatti possibile disporre di un’automobile per un periodo che va dai 24 ai 60 mesi, con un canone mensile comprendente servizi quali manutenzione, assicurazione e assistenza stradale.

In questo contesto, scegliere un veicolo elettrico Tesla rappresenta una soluzione ecologica ed economicamente più vantaggiosa di quanto non si possa credere in un primo momento. Noleggioclick Tesla è uno dei riferimenti in Italia per l’affitto di auto elettriche a lungo termine e permette di iniziare subito a far parte del mondo della mobilità sostenibile.

Perché noleggiare una Tesla?

Noleggiare una Tesla è un’opportunità estremamente attraente per tanti automobilisti, grazie a una serie di caratteristiche e vantaggi unici. Le auto Tesla sono difatti celebri per la loro tecnologia all’avanguardia che ha rivoluzionato l’essenza dell’esperienza di guida. Modelli come la Tesla Model 3, Model S e Model X sono ormai noti per le loro prestazioni eccezionali, un’autonomia elevata e tante feature esclusive.

Una delle più rilevanti è senza dubbio l’Autopilot, un sistema avanzato di assistenza alla guida che utilizza telecamere, radar e sensori per garantire una guida più sicura e rilassante. Inoltre, il sistema di aggiornamenti software over-the-air di Tesla permette di raccogliere costantemente dati per migliorare performance e funzionalità dell’auto.

Noleggiare una Tesla a lungo termine significa contribuire a ridurre sensibilmente le emissioni di CO2 e la dipendenza dai combustibili fossili, grazie al loro funzionamento completamente elettrico. Queste auto sono comunque adatte ai lunghi viaggi grazie alle stazioni Tesla Supercharger, che consentono una ricarica rapida e conveniente.

Anche l’occhio vuole però la sua parte e le auto Tesla non sfigurano certo sotto questo aspetto: il design elegante e minimalista degli interni, combinato con materiali di alta qualità setta infatti dei nuovi standard anche da un punto di vista estetico.

I vantaggi del noleggio auto a lungo termine

Optare per il noleggio a lungo termine di una Tesla può essere una scelta strategica per diversi motivi. In primo luogo, questa formula permette di evitare l’elevato investimento iniziale necessario per l’acquisto.

Noleggiando è altresì possibile calcolare esattamente le spese da sostenere nei mesi successivi, dal momento che Il canone mensile fisso copre anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione, e altri servizi. Una volta scaduto il contratto si potrà opzionare il rinnovo dello stesso, la restituzione dell’auto o la sua sostituzione con un altro modello. Il noleggio a lungo termine può essere utile anche per le aziende, in virtù delle deduzioni fiscali dal reddito di impresa.

In ultimo, noleggiare un’auto elettrica Tesla è una scelta particolarmente vantaggiosa se ci si trova a dover vivere in un determinato luogo per un periodo limitato di tempo. Così facendo, non sarà necessario rinunciare completamente alla comodità di un’ auto, ma si ridurrà l’esborso economico complessivo, partecipando al contempo in maniera attiva alla transizione green, una delle sfide più urgenti della nostra contemporaneità.