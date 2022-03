Il noleggio a lungo termine è una formula adottata da privati ed aziende, in cerca di una locazione di un veicolo per un tempo più lungo, ma che consente di poter risparmiare un po’ di soldi. In questa guida osserveremo la reale convenienza di questa soluzione.

Ci sono molte aziende online che offrono un servizio di noleggio a lungo termine in modo impeccabile, come quella di Finrent.it, ad esempio, con a capo Giovanni Spera, esperto nel campo di NLT da anni.

Il trend della soluzione NLT è in forte e costante crescita, segno positivo per tutte le società di autonoleggio, sempre più orientate all’ampliamento di flotte da noleggiare per tanto tempo.

Come funziona il noleggio a lungo termine?

Prima di parlare della convenienza (e soprattutto a chi risulta più conveniente questa formula), è necessario spiegare cos’è e come funziona il noleggio a lungo termine.

Si tratta di una formula contrattuale particolare, in cui previ accordi, il locatario concede per un determinato tempo un mezzo (automobile, furgone, scooter) preferito dal locatario, che a sua volta con un canone mensile all inclusive oltre al veicolo, includerà quanto segue:

Spese Noleggio a lungo termine Acquisto Canone mensile €400,00 x 36 mesi (tempo ipotizzato di durata contrattuale) €20.000 Assicurazione N/A €600,00 Manutenzione ordinaria N/A €300 Manutenzione straordinaria N/A Variabile Bollo N/A €100 (cifra che varia in base al modello)

A parte il risparmio economico, soprattutto con l’introduzione della polizza obbligatoria anche per i veicoli non usati ma al chiuso, risulta una formula conveniente per chi non vuol pensare alle scadenze burocratiche e rischiare delle sanzioni per eventuali ritardi o mancati pagamenti.

Noleggio a lungo termine: è realmente conveniente?

In primis, oseremmo dire che il NLT è utile a coloro che percorrono un minimo di 15 mila chilometri annuali (indipendentemente che si tratti di utilizzo lavorativo o per svago). Dopodiché, ecco quei soggetti a cui potrebbe tornare utile il noleggio a lungo termine:

● Chi desidera cambiare spesso vettura;

● Chi non vuol perdere tempo in scadenze burocratiche, ma preferisce pagare un canone per avere tutto incluso;

● Chi non vuol vedere una forte svalutazione del suo veicolo, quando lo vorrà vendere;

● Chi non ha un budget ingente da parte, per poter comprare un mezzo.

A parte queste accortezze, suggeriamo di valutare minuziosamente i costi che si avrebbero comparando il NLT rispetto all’acquisto, o altre forme di locazione come il leasing o gli sharing.

Sicuramente, locare per un lungo periodo un mezzo, può esser conveniente per poter usufruire di un veicolo moderno, senza problemi e poterlo utilizzare anche senza aver capitale da parte, ricorrendo al servizio “noleggio a lungo termine senza anticipo”.

Il NLT senza anticipo, prevede però un canone più alto in quanto la società di autonoleggio, con l’anticipo che contrariamente a questa offerta riceverebbe, coprirebbe il capitale di denaro non ottenuto fin dall’inizio.

Chi avesse possibilità, potrebbe optare per locare un mezzo anticipando una parte di denaro, in questo modo si ridurrebbe molto il canone mensile.

In ogni caso, non va sottovalutato il vantaggio di noleggiare un mezzo green, dato che oramai la mobilità sostenibile ed ambientale è un punto centrale molto cercato dagli automobilisti di quasi ogni parte del mondo.

Il noleggio a lungo termine conviene fiscalmente alle aziende che possono dedurre i costi (totalmente) IRAP ed IRES. Non di meno, burocraticamente è possibile fare una fattura unica pur noleggiando un’intera flotta di mezzi. Una soluzione ideale per poter risparmiare tempo e iter burocratici.

A parte quanto scritto, le aziende ed i privati che usufruiscono del NLT, hanno gli stessi vantaggi e motivi per poter scegliere questa soluzione.

L’unico aspetto negativo, ma che si riversa su tutti coloro che hanno un mezzo (indipendentemente che sia di proprietà o locato), è l’aumento del carburante alle stelle. Ciò influenzerà a lungo andare, la scelta di prevalere i mezzi elettrici ed ibridi, piuttosto che vetture a diesel o benzina.