Introduzione ai modelli CVO 2025

Harley-Davidson ha svelato la sua nuova gamma di modelli CVO per il 2025, presentando motociclette che combinano eleganza, potenza e tecnologia all’avanguardia. Tra le novità più attese ci sono la CVO Street Glide, la CVO Road Glide, la CVO Road Glide ST e la CVO Pan America, tutte caratterizzate da un design distintivo e prestazioni elevate. Questi modelli non solo rappresentano il top della gamma Harley, ma sono anche un simbolo di stile e innovazione nel mondo delle moto.

Design e caratteristiche della CVO Street Glide 2025

La CVO Street Glide 2025 si distingue per le sue colorazioni esclusive e le finiture curate nei minimi dettagli. Disponibile in un affascinante blu elettrico con finiture cromate, offre anche due varianti con finiture in nero: una grigio scuro e l’altra in viola scuro. Le nuove ruote in alluminio pressofuso aggiungono un tocco di modernità a questo modello iconico. Sotto il cofano, il potente motore V-Twin Milwaukee-Eight 121 VVT da 1.977 cc eroga 115 CV e 183 Nm di coppia, garantendo prestazioni eccezionali. Con un peso di 380 kg in ordine di marcia, la CVO Street Glide è progettata per offrire un’esperienza di guida senza pari.

La CVO Road Glide 2025: potenza e stile

Simile nella potenza alla sua controparte, la CVO Road Glide 2025 presenta tre colorazioni accattivanti, tra cui due varianti con finiture in nero affumicato e una con dettagli cromati in blu elettrico. Anche questo modello è equipaggiato con il motore V-Twin Milwaukee-Eight 121 VVT da 1.977 cc, che offre le stesse prestazioni della Street Glide. Con un peso di 393 kg, la Road Glide è progettata per affrontare lunghe distanze con comfort e stile. La sua aerodinamica avanzata e le caratteristiche tecniche la rendono una scelta ideale per i motociclisti che cercano avventura e prestazioni.

CVO Road Glide ST: la sportività al massimo livello

Per i motociclisti più sportivi, la CVO Road Glide ST rappresenta l’apice della tecnologia e delle prestazioni. Derivata dalle moto da competizione dello Screamin’ Eagle Factory Team, questa moto offre tre livree, tutte con finitura in nero. Con un motore Milwaukee-Eight 121 VVT potenziato, capace di erogare 126 CV e 193 Nm di coppia, la Road Glide ST è progettata per la velocità e la maneggevolezza. Dotata di una sella monoposto, parafango in carbonio e forcella Showa completamente regolabile, questa moto è perfetta per chi cerca un’esperienza di guida sportiva e dinamica.

CVO Pan America 2025: l’avventura su due ruote

La CVO Pan America 2025 si presenta con un nuovo colore Carbon Blue, arricchito da dettagli rossi, e offre un design robusto e versatile. Questa moto è equipaggiata con un motore Revolution Max 1250 da 1.252 cc, capace di erogare 150 CV e 128 Nm di coppia. Con un peso di 299 kg, la Pan America è ideale per le avventure su strada e fuoristrada. Inoltre, è dotata di un tris di valigie in alluminio, in collaborazione con SW-Motech, per un’ottima capacità di carico di 120 litri, rendendola perfetta per i viaggi lunghi.

Prezzi e disponibilità

La gamma CVO di Harley-Davidson si posiziona nel segmento premium del mercato motociclistico. La CVO Pan America parte da 29.500 euro, mentre per la CVO Street Glide e la CVO Road Glide il prezzo di partenza è di 48.900 euro. La CVO Road Glide ST, essendo il modello più costoso, ha un prezzo di partenza di 50.600 euro. Questi modelli non sono solo motociclette, ma veri e propri oggetti di design che riflettono la passione e l’innovazione di Harley-Davidson.