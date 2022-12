Novità Eicma 2022: Fantic Caballero 700

Si è conclusa da pochi giorni a Milano l’edizione 2022 di Eicma, l’esposizione internazionale di ciclo, motociclo e accessori che ha avuto un successo straordinario. Tante le novità per quello che è riconosciuto come l’evento fieristico più importante nel mondo delle due ruote, dove vengono presentate succose anteprime.

Una di queste è totalmente italiana: si tratta del nuovo Fantic Caballero 700, ultimo arrivato per la prestigiosa casa motoristica veneta. Questo modello si aggiunge ai già esistenti 125 e 500 di cilindrata, ma con una importante novità: un motore bicilindrico. Il Fantic Caballero 700 ha una cilindrata da 689cc e 75 cavalli di potenza, con un peso non elevato (appena 180 kg) e un design vintage che sarà particolarmente apprezzato dai veri intenditori delle due ruote. La casa veneta in questo 2022 che sta per concludersi è arrivata a consegnare circa 10mila moto, un traguardo davvero importante e il lancio del Fantic Caballero 700 testimonia la voglia di guardare avanti e la ricerca di un miglioramento continuo.

Nonostante il design dall’apparenza vintage, il Caballero in realtà è prontamente al passo con i tempi, come dimostra un cruscotto di ultima generazione con schermo TFT da 3,5”, fari Full LED, bluetooth incorporato e tre diverse modalità di guida (road, off-road e custom) per divertirsi anche fuori dalle strade asfaltate. Anche dal punto di vista della sicurezza sono state fatte scelte precise per salvaguardare il pilota: traction control e cornering ABS sono in grado di leggere in tempo reale l’inclinazione della moto e di regolare automaticamente la presa del freno per evitare cadute con l’avantreno bloccato. L’impianto frenante con pinza Brembo e le sospensioni VRM-Marzocchi sono due ulteriori tasselli che completano un puzzle orgogliosamente italiano.

Nuova Fantic Caballero 700: pneumatici, caratteristiche e prezzo

Per quanto riguarda i pneumatici, si trovano gomme moto al miglior prezzo di marchi prestigiosi sia per la Caballero 700 che per la gamma di 125 e 500. Pirelli, Michelin, Bridgestone e tutti i migliori produttori hanno voluto dire la loro per “vestire” queste moto che hanno il vantaggio di dare il meglio anche fuori dalle strade cittadine, quindi su tutte le condizioni di sterrato, buche, pavè, con tombini o rotaie, dove la sicurezza deve essere sempre garantita, anche su fondo umido. Sempre a proposito di sicurezza, è importante notare che, per via della potenza di 75 CV, la Fantic Caballero 700 è guidabile solamente con la patente A. Se ancora non avete l’età giusta potete virare sulla sorella minore, la 125, per la quale è sufficiente la A1 (e 16 anni di età).

Quando potremo finalmente balzare in sella a questo gioiellino? Occorrerà aspettare ancora qualche mese, perché la Fantic Caballero 700 non sarà pronta fino ad aprile 2023. Sarà disponibile in due diverse colorazioni, pure red ed heritage blue, con un prezzo di listino intorno ai 10mila euro. Il serbatoio è di 14 litri, cosa che garantirà anche una discreta autonomia. Del resto lungo le colline, terreno ideale per le scorribande, ci sono pochi distributori e la Fantic Caballero 700 non ha tempo da perdere!