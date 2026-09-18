Il Salone di Parigi 2026 ha offerto a Opel l’occasione ideale per ribadire la propria visione di elettrificazione unita a prestazioni sportive. Tra le novità più evidenti spicca la Opel Astra GSE Line una versione più grintosa della compatta Astra, accompagnata da una Corsa elettrica da 207 kW (281 CV) e da una concept car inedita. In parallelo, l’azienda ha mostrato la Mokka GSE Rally simbolo dell’impegno del marchio nel motorsport con il supporto dell’ADAD Opel Rally Junior Team.

Opel Astra GSE Line: la sportiva che sostituirà la GS

Presentata per la prima volta al Salone di Parigi 2026 la nuova Astra GSE Line prende il posto dell’allestimento GS a partire dalla primavera. Il restyling non altera la gamma di propulsioni: il cliente può scegliere tra motorizzazioni ibride, plug-in hybrid o a combustione interna. Il design è caratterizzato da un frontale più incisivo, con inserti sotto il classico Opel Vizor verniciati in una tinta dedicata GSE, e da paraurti che riportano la scritta “GSE LINE”.

Dettagli di stile e dimensioni dei cerchi

Gli elementi estetici continuano all’interno abitacolo: sedili, volante, inserti delle portiere e bracciolo centrale mostrano cuciture gialle a contrasto, mentre la pedaliera è in alluminio. Le opzioni di cerchi includono profili da 17 o 18 pollici, offrendo al guidatore un look più aggressivo. Per le versioni Hybrid e Plug-in Hybrid sarà possibile aggiungere sedili sportivi con poggiatesta integrati, aumentando il comfort durante la guida sportiva.

Versione ad alte prestazioni

Nel corso Opel prevede l’introduzione di una variante top di gamma capace di sviluppare 206 kW equivalenti a 280 CV. Anche se la data d’ordine non è ancora stata comunicata, la potenza prevista posiziona l’Astra GSE Line tra le compatte più performanti del segmento, confermando la volontà del marchio di unire sportività e efficienza energetica.

Corsa elettrica e concept car: la spinta verso l’e-mobility

Accanto all’Astra, Opel ha rivelato la Corsa GSE elettrica, una reinterpretazione della classica “hot hatch” in chiave 100% elettrica. Il propulsore eroga 207 kW (281 CV), garantendo accelerazioni tipiche di una vettura sportiva pur mantenendo consumi contenuti. Il modello presenta dettagli stilistici GSE come le finiture gialle sugli interni e pneumatici sportivi da 18 pollici, in linea con la filosofia di design dinamico del brand.

La concept car al Mondial de l’Auto

Il Salone ha inoltre ospitato l’esclusiva prima mondiale di una nuova concept car concepita appositamente per il Mondial de l’Auto. Il prototipo, inserito nella tradizione di modelli come l’Experimental e la GT X Experimental, esprime la direzione futura di Opel, unendo linee aerodynamicamente avanzate a tecnologie di ultima generazione, in particolare sistemi di gestione della batteria e interfacce uomo-macchina.

Mokka GSE Rally e il ruolo di Opel nel motorsport

Il Mokka GSE Rally ha ottenuto una presenza di rilievo al Salone Auto Torino 2026, fornendo al team ADAC Opel Rally Junior Team una piattaforma competitiva per le gare di rally. Il modello si affianca alle versioni Corsa Rally Electric e Corsa Rally4, con le quali il team ha conquistato il settimo titolo nel Campionato Europeo Rally. Questa sinergia dimostra come Opel usi il sub-brand GSE per tradurre la tecnologia da pista alle strade di serie, creando un circolo virtuoso tra performance sportiva e sostenibilità.

Strategia GSE e prospettive future

Le novità presentate a Parigi si inseriscono in un più ampio programma di lancio del Gruppo Stellantis che vede Opel spingere verso una gamma completa di propulsioni elettriche e ibride. La combinazione di modelli sportivi come Astra GSE Line, Corsa elettrica e Mokka Rally indica una strategia chiara: mantenere le radici motorsportive del marchio, ma farle evolvere grazie a tecnologie a basse emissioni. Il risultato è una gamma più diversificata, pronta a soddisfare sia gli appassionati di guida dinamica sia i consumatori attenti alla riduzione dell’impatto ambientale.