Vi state chiedendo cosa sia la Novitec Elva? La preparazione dell’auto è innegabilmente un modo per distinguersi e dare un tocco di esclusività in più al proprio veicolo. Con diversi gradi di successo e di gusto.

Il tuner tedesco, specializzato nella trasformazione di auto di lusso e sportive, ha recentemente affrontato la McLaren Elva.

Novitec Elva: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Un’esclusività che assume tutto il suo significato quando è frutto di un’azienda specializzata nella trasformazione di veicoli di lusso e sportivi, come Novitec. L’ultima opera del tuner tedesco? La McLaren Elva, il cui modello nel catalogo ufficiale spinge fino a 815 CV, per una coppia di 800 Nm e una Vmax di 327 km/h. Abbiamo quindi bisogno di qualcosa di più in termini di prestazioni? Secondo Novitec, sì.

Il prezzo da pagare

Di conseguenza, sotto la bacchetta del mago d’oltre Reno, la furiosa Elva guadagna ancora più muscoli sotto il cofano, portando il motore V8 4.0 biturbo originale a 919 cavalli, per una coppia che aumenta anch’essa di 888 Nm. Il risultato è una Elva Novitec potenziata con una velocità massima di 330 km/h e un tempo da 0 a 100 km/h di 2,7 secondi, un po’ meglio del modello originale McLaren in termini di prestazioni.

Beh, direte voi, i limiti della fisica difficilmente consentirebbero di trasferire molta più potenza alle sole ruote posteriori senza doverne pagare il prezzo…

A ciascuno la sua livrea

Tuttavia, la piccola vettura rivisitata da Novitec con ruote forgiate (20 e 21”), sospensioni rinforzate e un sistema di scarico isolato, dovrebbe piacere a qualche ricco automobilista del Medio Oriente, dell’Asia o degli Stati Uniti, tutti già proprietari del modello portato nelle officine del tuner tedesco. Appassionati di singolarità, che potranno anche scegliere generosamente da una cartella colori che offre ben 72 tinte diverse, per illustrarsi sul lato carrozzeria.

