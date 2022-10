Nuova BMW M2: 6 cilindri e 460 CV alle ruote posteriori

Niente più foto furtive dal retro di un garage: questa volta, abbiamo le immagini ufficiali e i dati tecnici della nuova BMW M2, il modello di seconda generazione che arriverà nelle concessionarie nell’aprile del 2023. Il prezzo di partenza è di 79.900 euro con cambio automatico M Steptronic a otto rapporti di serie, mentre il cambio manuale a sei rapporti, disponibile come optional, non comporta alcun sovrapprezzo.

Nuova BMW M2: una M4 Coupé ridimensionata?

Lasciamo ad altri le polemiche sulla plastica un po’ troppo geometrica della nuova BMW M2. Non perdiamo di vista il fatto che qualsiasi giudizio sarà dato alla vista e non indovinando dalle foto. L’atletica e tozza BMW M2 ha sotto il lungo cofano un motore 6 cilindri in linea biturbo che eroga 460 CV – 90 CV in più rispetto al modello attuale – a 6.250 giri/min e 550 Nm di coppia tra 2.650 e 5.870 giri/min.

Gli appassionati di alti regimi e di voli lirici potranno persino estendere la potenza del motore fino a 7.200 giri/min. prima che scatti l’interruttore. Per quanto riguarda i tempi sul giro, la belva accelera da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, aggiungendo due decimi per la variante con cambio manuale.

Niente xDrive nel programma: dobbiamo lamentarci?

Per raggiungere i 200 km/h da fermo occorrono 13,5 secondi (14,3 secondi per la BM6). Infine, la velocità massima è di 250 km/h per la versione standard e può essere aumentata a 285 km/h sottoscrivendo l’opzione Driver M pack.

La variante M2 xDrive, con trazione integrale, è stata menzionata per un po’, ma per il momento non è all’orizzonte. Tuttavia, non dobbiamo chiudere la porta a un M2 più civile e adatto a certi clienti o a certi mercati.

D’altro canto, verrà aggiunta alla gamma una versione della BMW M2 Competition, che si avvicinerà ai 500 CV.

