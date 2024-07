Arriva nel 2024 la nuova auto Fiat Panda modello SUV, la versione B-SUV dell’amata city car italiana. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche, il design, gli interni e il prezzo della nuova Fiat Panda Suv 2024. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Caratteristiche, design e interni della Fiat Panda SUV 2024

Per il momento, le uniche indicazioni concrete sono quello dello stesso François. Il modello avrà un design essenziale, semplice e intelligente, con uno spirito globale e un DNA europeo. Secondo alcuni rumors, inoltre, la panda si evolverà in un suv allungandosi fino a 4 metri. Linee squadrate, fari con forma regolare, inserti di colore nero e fiancate alte, saranno poi i richiami alle Fiat del passato.

Gamma motori e prezzo del Fiat Panda SUV 2024

La base della nuova Panda dovrebbe essere la piattaforma e-CMP2 già impiegata per la nuova 600 e per la Jeep Avenger. Usciranno, poi, due modelli di Panda SUV. La prima è la versione completamente elettrica con la stessa batteria da 42 kWh della 500 e con un’autonomia intorno ai 300-350 km. La seconda invece è la versione tradizionale diesel, benzina e mild hybrid per la famiglia di propulsori PureTech con potenze dagli 80 e fino a 130 cavalli. Gli ultimi potrebbero essere completamente nuovi, dato che l’attuale 1.0 da 70 CV sarebbe sottodimensionato in relazione al nuovo posizionamento della Fiat.

Per quanto riguarda, invece, il prezzo della Fiat Panda Suv 2024, a differenza di interni, design e caratteristiche, si possono fare solamente delle supposizioni. I più informati affermano che la versione entry level possa avere un prezzo che non supera i 25 mila euro. Si tratta, quindi, di un buon modello, che ha deciso di dare una nuova immagine alla classica Panda al quale il pubblico si era abituato.

Non ci resta che attendere l’estate 2024, a 125 anni esatti dalla nascita del marchio, per scoprire tutte le novità del nuovo Fiat Panda SUV.