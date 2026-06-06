Nuova Mazda MX-5 MY27: colore Zinc Green Metallic e motore 1.5 Skyactiv-G potenziato

La Mazda MX-5 per la Model Year 2027 introduce la vernice Zinc Green Metallic e un lieve aumento di potenza sul motore 1.5 Skyactiv-G, con nuove opzioni sportive e listino tedesco che va da 34.190 a 43.590 euro

La Mazda aggiorna la sua iconica roadster per la Model Year 2027introducendo una nuova finitura esterna e alcuni ritocchi tecnici mirati. La piccola cabrio a trazione posteriore, nota anche come Miatamantiene la sua identità storica ispirata alle sportive britanniche ma amplia le possibilità di personalizzazione con una livrea che accentua il carattere racing.

Oltre all’aspetto estetico, l’aggiornamento include un lieve incremento della potenza del motore e specifiche dedicate agli allestimenti sportivi, mentre per il mercato tedesco sono già stati comunicati i prezzi di listino e le condizioni di garanzia.

La nuova tinta Zinc Green Metallic e il debutto al Karuizawa Meeting 2026

La tinta Zinc Green Metallic è stata presentata in occasione del Karuizawa Meeting 2026 nella prefettura di Nagano. I tecnici di Mazda hanno tratto ispirazione da un primer a base di cromato di zinco impiegato in ambito industriale per ottenere maggiore durabilità e una resa cromatica fredda e metallica. Il risultato è una verniciatura che cambia aspetto a seconda dell’illuminazione: con luce intensa mette in risalto i riflessi metallici e le linee tese della carrozzeria, mentre in condizioni di scarsa illuminazione la superficie appare più compatta.

Questo nuovo colore sottolinea il legame stilistico tra la MX-5 e le roadster inglesi del passato e fa parte della tradizione Mazda, che nel corso della sua storia ha proposto circa ottanta varianti di verde su diversi modelli e generazioni, una cifra che testimonia l’attenzione della Casa verso questa famiglia cromatica.

Aggiornamenti meccanici e allestimenti sportivi verificati

Sul fronte della meccanica, il motore quattro cilindri aspirato 1.5 Skyactiv-G è stato ritoccato e ora eroga 136 CVovvero quattro cavalli in più rispetto alla versione precedente. La coppia massima resta dichiarata in 155 Nm. I dati ufficiali indicano un consumo combinato ridotto a 6,1 l/100 km e emissioni di CO₂ corrispondenti a 139 g/km.

L’allestimento sportivo Homura riceve interventi sul telaio, con assetto rivisto e ammortizzatori Bilstein, oltre a una barra duomi anteriore per aumentare la rigidità e la precisione di guida. I cerchi in lega da 16 pollici provengono da RAYS e sono proposti con finitura nera; i sedili sportivi rimangono realizzati da Recaro e l’impianto frenante continua a montare componenti Brembo.

Serie speciale Yakudo e dotazioni estetiche

La nuova proposta comprende anche la serie speciale Yakudodedicata a chi cerca dettagli estetici particolari: esterni con elementi argentati, capote in tela grigio chiaro, rivestimenti in Alcantara e badge dedicati. Le pinze freno sono proposte in argento per richiamare il tema cromatico della vettura.

Listino per la Germania e garanzia estesa

Per il mercato tedesco la Mazda MX-5 MY27 è stata quotata partire da 34.190 euro per l’allestimento entry-level Prime-Line, mentre il prezzo del top di gamma raggiunge i 43.590 euro. Mazda offre una garanzia ufficiale della Casa valida per sei anni oppure fino a 150.000 km per coprire difetti di materiale e di fabbricazione sui componenti non soggetti ad usura.

La nuova vernice Zinc Green Metallic è prevista sul mercato a partire dall’inizio 2027 e Mazda ha indicato la possibilità di estendere questa tinta ad altri modelli della gamma, tra cui la CX-30aumentando così la coerenza cromatica tra le vetture del marchio.

Suono del motore e assistenze alla guida

Oltre ai numeri, gli aggiornamenti mirano a offrire un’esperienza di guida più coinvolgente: è stata segnalata una migliore acustica del motore per rendere la risposta del propulsore più diretta e appagante. Inoltre, tutte le versioni beneficiano di un assistente intelligente di attenzione/anti-colpo di sonno come dotazione di serie, pensato per aumentare la sicurezza durante i viaggi più lunghi.

Con questi interventi Mazda conserva la natura compatta e leggera della MX-5, ma aggiunge contenuti che enfatizzano il carattere sportivo e la personalizzazione estetica, confermando l’attenzione del marchio al binomio emozione-durabilità.