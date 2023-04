I tempi stanno cambiando alla Mercedes. Prima si attendevano versioni elettriche dei modelli a combustione esistenti, ma ora è vero il contrario. La EQE a zero emissioni è stata presentata al Salone di Monaco di Baviera nel settembre 2021, mentre la nuova generazione della Classe E W214, la sua controparte con motori a combustione interna, non apparirà prima della fine di questo mese.

Ma sappiamo già che quest’ultima riceverà di serie l’assistenza della fata dell’elettricità, sia essa simbolica, con ibridi leggeri a 48V, o più conseguente, con ibridi plug-in, e il marchio con la stella ha già svelato la sua plancia sottostante, con la possibilità di avere l’optional MBUX Superscreen con i due schermi, centrale e rivolto verso il passeggero, sotto lo stesso vetro.

Nuova Mercedes Classe E (2023): caratteristiche, versioni ibride plug-in, design, motori

L’attuale gamma della Classe E, la W213, ha già due versioni PHEV, la E300e e la E300de, con un motore 2.0 turbo a quattro cilindri, un motore elettrico da 122 CV e una batteria agli ioni di litio da 13,5 kWh che consente un’autonomia elettrica fino a 58 km WLTP. Il primo è alimentato dal motore a benzina M274 da 211 CV, mentre il secondo è alimentato dal motore diesel OM654 da 194 CV, per una potenza totale di 320 CV e 306 CV rispettivamente.

Basato sulla piattaforma MRA2, il nuovo modello sarà un’opera d’arte, che partirà da zero. Come l’ultima Classe C W206, la E300de dovrebbe essere eliminata e la E300e passerà al nuovissimo 2.0 turbo M254 da 204 CV con un motore elettrico da 129 CV per una potenza combinata di 313 CV. Si prevede inoltre che riprenda la batteria agli ioni di litio da 25,4 kWh della sorella minore, con un’autonomia elettrica WLTP che dovrebbe superare i 100 km e la possibilità, ancora rara per le ibride plug-in, di potersi ricaricare fino a 11 kW in corrente alternata, con 1h40 di attesa per passare da 0 al 100%, ma anche in corrente continua fino a 55 kW, per un pieno in 30 minuti.

Ma non è tutto: la E400d e la E450 dovrebbero cedere al richiamo delle sirene degli ibridi plug-in aggiungendo una piccola E alla fine del loro nome. In entrambi i casi, la parte termica continuerà a essere garantita da un sei cilindri in linea sovralimentato, il 3.0 OM656 diesel e il 2.9 M256 benzina, con potenze cumulative di circa 335 CV e 440 CV rispettivamente con l’aiuto dell’elettricità.

Batteria e versioni

Per quanto riguarda la batteria, dovrebbe essere mantenuta quella della E300e, a meno che la S580e non ne fornisca una propria. Con una capacità di 28,6 kWh, anch’essa può essere ricaricata con corrente continua, fino a 60 kW. In entrambi i casi, l’autonomia elettrica dovrebbe essere ben superiore a 100 km, dato che la Classe S può già raggiungere i 103 km secondo il ciclo WLTP.

Infine, ci sono le versioni AMG, un ambito in cui attualmente è difficile proiettare la nuova Classe E. Tuttavia, incastrata tra la C63 e la S63, entrambe diventate ibride ricaricabili, la E63 dovrà senza dubbio passare per la casella E-Performance e si collocherà a metà strada tra le due, che promettono quindi tra i 680 e gli 802 CV e un sistema di assistenza elettrica al servizio delle prestazioni più che dell’autonomia.

