Vi state chiedendo se le auto a metano vanno anche a benzina? Ci sono alcune cose di cui dovreste essere a conoscenza.

Auto a metano: come funzionano

Il gas naturale alimenta circa 23 milioni di veicoli nel mondo. I veicoli a gas naturale (NGV) sono una buona scelta per le flotte ad alto chilometraggio, alimentate centralmente, perché possono fornire un supporto simile all’autonomia per le applicazioni che rimangono all’interno di una regione supportata da un rifornimento affidabile di CNG.

Per i veicoli che percorrono lunghe distanze, il gas naturale liquefatto (LNG) offre una maggiore densità energetica rispetto al CNG, il che significa che l’autonomia è più paragonabile a quella dei carburanti convenzionali. I vantaggi del gas naturale come carburante per i trasporti includono la disponibilità sul territorio nazionale, l’ampia infrastruttura di distribuzione e la riduzione delle emissioni di gas serra rispetto ai carburanti convenzionali benzina e diesel.

Le auto a metano vanno anche a benzina? Tipi di veicoli a gas naturale

Esistono tre tipi di veicoli a gas naturale:

Dedicati : Questi veicoli sono progettati per funzionare solo a gas naturale.

: Questi veicoli sono progettati per funzionare solo a gas naturale. Bi-fuel : Questi veicoli sono dotati di due sistemi di rifornimento separati che consentono loro di funzionare sia a gas naturale che a benzina .

: Questi veicoli sono dotati di due sistemi di rifornimento separati che consentono loro di . Dual-fuel: Questi veicoli sono dotati di sistemi di alimentazione che funzionano a gas naturale ma utilizzano il gasolio per l’assistenza all’accensione. Questa configurazione è tradizionalmente limitata ai veicoli pesanti.

I veicoli a metano immagazzinano il gas naturale in serbatoi dove rimane allo stato gassoso sotto pressione. Con il GNL è possibile immagazzinare una quantità maggiore di carburante a bordo di un veicolo, perché il carburante è immagazzinato come un liquido e la sua densità energetica è maggiore di quella del GNC. Ciò rende il GNL adatto agli autocarri di Classe 7 e 8 che necessitano di un’autonomia maggiore. Spesso la scelta del carburante è determinata da fattori quali le esigenze applicative del veicolo (ad esempio, i requisiti di potenza) e l’autonomia di guida richiesta.

L’autonomia dei veicoli a GNV è generalmente inferiore a quella di veicoli analoghi diesel o a benzina, a causa della minore densità energetica del gas naturale. I serbatoi di stoccaggio supplementari possono aumentare l’autonomia, ma il peso aggiuntivo può ridurre la capacità di carico.

