Nuove Maserati 2026: restyling per Grecale, GranTurismo e GranCabrio

Maserati sta collaudando a Modena prototipi camuffati delle sue tre proposte principali: restyling concentrati su paraurti e prese d'aria, interni sostanzialmente invariati e gamma motori confermata con possibili affinamenti

Negli ultimi test sulle strade intorno allo stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena sono stati avvistati i prototipi delle prossime Maserati: Grecale, GranTurismo e GranCabrio. Le immagini ufficiali distribuite dalla Casa mostrano vetture con ampie livree di camuffamento nelle aree più sensibili, segno che le modifiche saranno mirate più a dettagli estetici e funzionali che a rivoluzioni di carrozzeria. Questo aggiornamento si colloca come un intervento di metà carriera, pensato per mantenere la gamma fresca e competitiva in vista dei prossimi mesi.

La Casa non ha comunicato date ufficiali di lancio, ma le indiscrezioni raccolte indicano che i modelli rinnovati dovrebbero debuttare entro la fine del 2026. Nei collaudi i muletti sono stati impegnati su percorsi diversi — dalle strade cittadine ai tracciati collinari e autostradali — al fine di raccogliere dati reali di comportamento. Il lavoro degli ingegneri si concentra su regolazioni meccaniche, verifiche elettroniche e affinamenti dell’esperienza di guida necessari per un brand posizionato nel segmento premium.

I dettagli degli avvistamenti a Modena

Le foto riprese vicino allo stabilimento modenese mostrano come le aree maggiormente protette siano il frontale e il posteriore: i camuffamenti coprono paraurti, prese d’aria e alcune porzioni inferiori dei fianchi. Curiosamente i gruppi ottici appaiono confermati nel disegno, quindi è probabile che non ci saranno rivoluzioni nel look dei fari ma piuttosto ritocchi ai profili e ai paraurti. Il risultato atteso è un restyling morbido, pensato per aggiornare l’immagine senza stravolgere l’identità stilistica del Tridente.

Cosa rivelano le coperture estetiche

Le camuffature evidenziano l’intenzione di intervenire su elementi che influenzano la percezione dinamica del veicolo: le prese d’aria, i disegni dei paraurti e le minigonne. Questi ritocchi possono servire anche a ottimizzare il raffreddamento dei componenti e l’efficienza aerodinamica. In sostanza, le modifiche sembrano orientate a migliorare funzionalità ed estetica con interventi localizzati, più che ad alterare i lamierati principali o la silhouette complessiva.

Interni e software: pochi stravolgimenti, possibili aggiornamenti digitali

Sulle foto ufficiali non compaiono scatti degli abitacoli, ma le fonti ritengono improbabili cambi radicali nell’arredo interno. È più plausibile aspettarsi aggiornamenti al software, con nuove interfacce e funzionalità per l’infotainment e i sistemi di assistenza alla guida. In altre parole, la cabina manterrà la sostanza attuale, mentre l’esperienza digitale potrà essere rinnovata per allinearsi alle aspettative moderne della clientela del lusso.

Motorizzazioni e cosa rimane confermato

Dal lato powertrain la strategia sembra essere quella di mantenere la gamma esistente, con unità termiche, elettrificate ed elettriche, pur con possibili ritocchi di potenza o messa a punto. Attualmente le GranTurismo e GranCabrio a benzina offrono potenze di circa 490 CV e 550 CV, mentre le versioni full electric raggiungono fino a 761 CV. La Grecale è proposta con motorizzazioni benzina da circa 530 CV, varianti mild hybrid da 250 CV e 300 CV e una versione elettrica da circa 549 CV. Questi riferimenti resteranno la base su cui operare eventuali potenziamenti o ottimizzazioni.

Possibili interventi tecnici

Gli aggiornamenti potrebbero riguardare calibrazioni della trasmissione, affinamenti delle tarature elettroniche e migliorie ai sistemi di gestione della batteria sulle varianti elettriche. Anche piccoli incrementi di potenza o l’introduzione di nuove mappature del motore sono misure frequenti in restyling di metà ciclo, utili a rinvigorire l’interesse commerciale senza ricorrere a profonde trasformazioni meccaniche.

Contesto commerciale: perché questo restyling è urgente

La necessità di rinnovare l’offerta arriva in un momento critico: Maserati ha registrato un calo delle immatricolazioni dopo un 2026 difficile, con un decremento significativo nel primo trimestre del 2026 nei principali mercati. I dati parlano di flessioni a doppia cifra in aree chiave, segnando l’urgenza di una risposta commerciale e di prodotto. Il restyling mira quindi non solo a migliorare il valore percepito delle vetture, ma anche a invertire il trend di mercato attraverso un’offerta più convincente per la clientela del lusso.

Obiettivo strategico

In sostanza, questi aggiornamenti rappresentano una mossa per riconquistare quota e rinnovare l’appetibilità del marchio: interventi estetici mirati, upgrade software e un consolidamento delle motorizzazioni costituiscono la ricetta scelta dalla Casa per affrontare le sfide competitive dei prossimi mesi e preparare il terreno per i prossimi passi della strategia Maserati.