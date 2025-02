Il nuovo codice della strada introduce sanzioni più severe per la guida in stato di ebbrezza e l'uso del cellulare.

Il nuovo codice della strada e le sue implicazioni

Il nuovo codice della strada, recentemente approvato dal governo Meloni, ha introdotto una serie di modifiche significative che mirano a migliorare la sicurezza stradale. Entrato in vigore lo scorso mese, il codice prevede misure più severe riguardanti l’uso dei cellulari durante la guida, la guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, oltre a regole specifiche per biciclette e monopattini. Queste novità hanno suscitato un acceso dibattito tra i cittadini, divisi tra chi sostiene la necessità di tali misure e chi teme un’eccessiva rigidità.

Sanzioni per guida in stato di ebbrezza

Una delle principali novità riguarda le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, le sanzioni variano da 573 a 2.170 euro, accompagnate da una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per tassi alcolemici tra 0,8 e 1,5 grammi, le conseguenze diventano più severe: si prevede una doppia sanzione, con arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro, oltre a una sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Infine, per tassi superiori a 1,5 grammi per litro, le sanzioni includono un arresto da 6 mesi a un anno e un’ammenda che può arrivare fino a 6.000 euro, con una sospensione della patente da uno a due anni. Ogni violazione comporta anche la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Le reazioni dei cittadini

Intervistati da StrettoWeb, molti cittadini di Messina hanno espresso il loro consenso riguardo all’inasprimento delle norme. Un giovane ha dichiarato: “Bisogna divertirsi con responsabilità; se bevo qualcosa, evito di mettermi alla guida”. Un altro ha aggiunto: “Se decidi di bere di più, basta mettersi d’accordo con gli amici e non guidare per quella sera, è molto semplice”. Queste testimonianze evidenziano una crescente consapevolezza tra i giovani riguardo ai rischi associati alla guida in stato di ebbrezza. Un uomo ha commentato: “Ci sono troppi incidenti stradali; è giusta la stretta, bisogna stare attenti”. Queste opinioni riflettono una volontà collettiva di migliorare la sicurezza sulle strade, supportando le nuove misure introdotte dal codice.