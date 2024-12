Il governo italiano ha emanato il nuovo Codice della Strada che è entrato in vigore a partire dallo scorso 20 novembre e che ha portato delle novità importanti relativamente a temi caldi come gli autovelox, l’uso del cellulare alla guida e i monopattini elettrici ma non solo. In questo articolo vediamo in dettaglio come si articola.

Nuovo Codice della Strada 2024: come cambia rispetto al passato

Iniziamo a parlare di chi assume alcol alla guida, se si viene fermati e si ha un tasso alcolemico superiore al limite di 0,5 o superiore con una fascia tra 0,5 e 1 e poi superiore a 1,5 oltre a prendere la multa dovrà non bere più per 2/3 anni e sulla sua auto verrà installato il dispositvo alcolock che non fa accendere il motore se il tasso alcolemico è superiore allo 0.

Gli autovelox saranno installati solo su strade ad alto rischio e non saranno attivi se si viaggia al di sotto dei 50 km/h. Se si commettono più infrazioni in un’ora sulla stessa strada si applicherà solo la maggiore con un aggravio di un terzo.

L’uso del cellulare, se si viene fermati ed è la prima infrazione la multa varia da un minimo di 250 euro sino a 1.000 euro e vi è una sospensione della patente da 15 gg a 2 mesi. In caso di recidiva o incidente sospensione raddoppiata e pagamento di una multa sino a 1400 euro.

Per chi abbandona animali in strada pene aumentate di un terzo e se si causa incidente grave il reato è equiparato all’omicidio stradale.

Modifiche per neopatentati e monopattini elettrici

Cambiano le regole anche per chi è neopatentato, aumentano i KW nel rapporto tara da 55 a 75 kW/t ed anche i KW di potenza che passano da 70 a 105 ovvero rientrando nella fascia da 95 a 142 cavalli.

Per le ibride plug-in ed elettriche il limite è di 65 kW/t e non possono guidare auto con potenze superiori per un limite che va da 1 a 3 anni. Inoltre vi è la possibilità di accumulare punti frequentando corsi di sicurezza stradale.

Per i monopattini elettrici dal 2024 vi è l’obbligo di casco, assicurazione e targa ed inoltre vi è l’introduzione del Geofencing per evitare l’utilizzo in determinate aree urbane.