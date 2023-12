La tecnica del One Pedal Driving è molto utile in particolar modo nelle auto elettriche come già espresso nell’articolo che spiega dettagliatamente cos’è questa tecnica e come funziona. Qui però vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi che si hanno quando la si applica sia per il guidatore che per la vettura.

One Pedal Driving: vantaggi e svantaggi

Il primo vantaggio è sicuramente e meramente energetico in quanto l’applicazione della tecnica del one pedal driving fa sì che la frenata rigenerativa faccia aumentare l’autonomia dell’automobile.

Il secondo riguarda l’effettiva comodità della tecnica in quanto l’utilizzo di un solo pedale per accelerare e frenare semplifica notevolmente l’attività del conducente in particolar modo in situazioni di traffico intenso, se la guida vi “pesa” la potreste trovare ideale.

Il terzo è legato ai freni ed alla loro usura in quanto attuando la tecnica del One Pedal Driving si usurano di meno non utilizzandoli massicciamente, questo non vuol dire non usarli mai più ma allo stesso tempo non se ne fa un uso sconsiderato, il che è sempre utile, in particolare a livello economico.

Gli svantaggi legati a questa tecnica sono però più importanti ed impattanti rispetto ai vantaggi sopra scritti. Si inizia con un usura eccessiva del motore elettrico perché si utilizza la frenata rigenerativa più del dovuto e ciò porta a frequenti manutenzioni e problemi al veicolo.

Sempre sulla scia dell’usura eccessiva vi è il surriscaldamento che anch’esso può causare malfunzionamenti e danni al motore in quanto si ha una difficoltà nello smaltimento del calore che il motore si trova a produrre.

A livello tecnico la tecnologia one pedal richiede complesse centraline per poter risultare efficace bilanciando correttamente accelerazione e frenata e quindi potrebbero verificarsi anche qui guasti o malfunzionamenti.

La risposta del pedale deve essere ben calibrata per garantire la giusta sensazione al guidatore e per non rendere l’esperienza brusca, se così non fosse risulterebbe inefficace oltre che spiacevole.

Maggiori manutenzioni e difficoltà nelle situazioni d’emergenza

Il sistema One Pedal Driving richiede competenze specializzate e quindi anche manodopera di alto livello per poter essere riparata in caso di danni e ciò potrebbe avere effetti negativi sul lungo periodo per i proprietari di auto elettriche.

Nelle situazioni di emergenza l’utilizzo di questa tecnica può portare ad aumentare gli spazi d’arresto e a causare incidenti quindi è sempre meglio affidarsi al freno tradizionale nelle frenate più importanti e soprattutto ad utilizzarlo anche nelle condizioni in cui si farebbe affidamento sul one pedal, così da non perdere l’abitudine.