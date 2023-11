Giubbotto catarifrangente, questo strumento è obbligatorio in auto? Cosa accade se non lo si ha con sé in caso di necessita.

Il giubbotto catarifrangente è uno degli strumenti che non dovrebbero mai mancare in qualunque auto per via della sua utilità in caso di guasti o incidenti alla vettura così da rendersi visibili agli altri automobilisti senza correre rischi per la propria ed altrui incolumità. In questo articolo scopriamo quando questo è obbligatorio.

LEGGI ANCHE: Nuova BMW Serie 4 Coupé – prezzo, dimensione, cavalli e interni

Giubbotto catarifrangente: quando è obbligatorio

Il giubbotto catarifrangente è obbligatorio per legge a bordo di qualunque auto che circoli su strada. Lo ha stabilito un decreto del 30 dicembre 2003, entrato in vigore nel 2004, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La sua utilità è presto detta, lo scopo di questo strumento è permettere di rendersi visibili agli altri automobilisti in condizioni di scarsa visibilità come con una forte pioggia, nebbia fitta o di notte quando non vi è molta illuminazione.

Ciò permette di tutelarsi a livello di sicurezza e di far capire al resto del traffico circolante su quella strada che si sta passando vicino ad una macchina che ha problemi o è danneggiata.

Inoltre nelle fasi concitate che seguono un guasto o un incidente il fatto di agire sul veicolo o nelle sue vicinanze con la consapevolezza di essere visti, grazie all’indossare di questo strumento.

LEGGI ANCHE: L’assicurazione per il monopattino potrebbe restare facoltativa

Cosa succede se non lo si ha a bordo ed il suo prezzo

Se si viaggia in auto e non si possiede il giubbotto catarifrangente (dotato di apposita etichetta CE e di sigla UNI EN 471) si rischia una multa che va da un minimo di 41€ ad un massimo di 169€.

Inoltre vista la gravità dell’infrazione vi è la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida. Oltre all’esborso economico vi possono essere effetti negativi sul buon senso alla guida perché non si ha a cuore la sicurezza stradale.

I prezzi di questo oggetto di sicurezza vanno da un minimo di 4 euro ad un massimo di oltre 40 euro per quelli specifici per le moto.