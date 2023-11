La Ford Capri un nome storico per un modello altrettanto simbolico per la casa americana che in Europa ha riscosso un notevole successo, talmente notevole da essere soprannominata la “Mustang d’Europa” il suo nome è pronto a tornare per legarsi ad un suv che potrebbe debuttare nel 2024.

Ford Capri 2024: dimensioni e interni

Le dimensioni della Ford Capri 2024 non sono ancora state svelate, possiamo però fare delle supposizioni che si basano sul fatto che andrà a posizionarsi molto probabilmente al di sopra della Explorer nella gamma.

La lunghezza della Explorer è di 4 metri e 46, di conseguenza la Capri potrà sfiorare i 4 metri e 60 ed il passo non cambierebbe restando di 2 metri e 76.

Anche dentro non dovrebbe discostare troppo dalla Explorer con al centro un touchscreen da 15 pollici con il sistema di infotainment Sync move. Sarà anche pratica con un vano dove posizionare un laptop e due vani di carica wireless per gli smartphone.

I materiali che comporranno gli interni saranno leggermente più curati rispetto al SUV fratello che utilizzerà la medesima piattaforma costruttiva MEB di derivazione Volkswagen.

Autonomia e prezzo

Per l’autonomia la Capri dovrebbe essere del tutto simile alla ID.5 e quindi potrebbe contare su batterie da 77 kWh che garantirebbero un‘autonomia di 500-600 km a seconda di come sarà strutturato il modello se con un motore o due.

Si tratterebbe di un ottimo valore che la renderebbe utilizzabile anche per le medie e lunghe distanze anche se tuttavia permane il problema legato alle colonnine di ricarica.

Il prezzo non è stato annunciato dalla casa americana ma sempre basandosi su Ford Explorer che ha un prezzo di partenza di meno di 45.000 euro, la Capri potrebbe partire da 48/50 mila euro.