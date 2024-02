Opel Karl Rocks, motore piccolo in grado di far chilometri e stile tutto personale sono gli ingredienti di questa mini-crossover cittadina.

Opel Karl Rocks. La casa tedesca presenta la versione Rocks della Karl, le versioni che portano questa sigla si caratterizzano per un baricentro leggermente rialzato rispetto alle controparti normali, questo le rende adatte sia all’ambiente cittadino che ad alcune (limitate) esperienze off-road. La Karl nel complesso è una vettura compatta adatta a molteplici funzioni visto lo spazio presente sia a livello di carico che a bordo per gli occupanti. Vediamo le sue caratteristiche in questo articolo a lei dedicato.

Specifiche tecniche Opel Karl Rocks

A colpire è la carrozzeria che ha un design da monovolume ed è dotata di 5 porte. A livello di motorizzazioni sono presenti solamente motori a benzina da 73 cavalli. Quello che cambia tra i due modelli disponibili è che esiste una versione dotata del sistema start&stop mentre l’altra non dispone di questo accorgimento tecnologico.

Il cambio su entrambi gli allestimenti è un manuale a 5 rapporti, la prerogativa dei costruttori per modelli che fanno parte del segmento A in quanto di facile manutenzione e dalla comprovata resistenza costruttiva.

Dimensioni molto ridotte

Le dimensioni della Rocks sono molto ridotte infatti è la più vicina competitor della nostra Fiat Panda di conseguenza la compattezza la fa da padrona, il bagagliaio se lo si confronta con l’italiana è leggermente più piccolo ciò nonostante lo spazio basta e avanza per un utilizzo quotidiano della macchina.

Se si abbattono i sedili lo spazio di carico, che parte da 215 litri, raggiunge la massima capacità di 1013 litri abbattendo completamente i sedili posteriori.

Qui sotto vengono ricapitolate le dimensioni della Karl Rocks:

Lunghezza: 3 metri e 68

Larghezza: 1 metro e 60

Altezza: 1 metro e 48

Queste dimensioni la rendono perfettamente adatta nelle manovre, a causa del passo corto non vi sono problemi a trovare il più piccolo pertugio nella quale infilarsi per posteggiare. Internamente 4 adulti viaggiano comodamente, può essere adatta ad affrontare viaggi lunghi anche se il suo terreno di caccia ideale resta la città dove offre il meglio di sé.

Prezzo Opel Karl Rocks

Il prezzo di partenza della versione non dotata del sistema Start&Stop è di 13.420€. Il sistema Start&Stop è un’aggiunta da 300 euro. Il prezzo per questa versione è pari a 13.720€. Il prezzo è si contenuto ma ciò nonostante l’allestimento che offre di serie (unico disponibile) è ricco.

Sono presenti infatti il sistema di navigazione con impianto audio e comandi touch screen, clima, volante riscaldato, cerchi in lega, telecamera posteriore, luci di posizione a LED, airbag con protezione anteriore e laterale nonché per la testa. Ultima ma non per importanza la vernice metallizzata.

Per il prezzo a cui è proposta e contando che quello che offre è quello che la gente oggi ricerca in un’auto la Karl Rocks svolge onestamente e bene il suo compito. Secondo noi è più particolare rispetto alla Panda e di conseguenza può catturare maggiormente un pubblico giovanile che ha bisogno di una macchina ricca di personalità ed economica dal punto di vista gestionale.

