Un’opportunità da non perdere

La Open Week di Royal Enfield è finalmente arrivata, offrendo agli appassionati delle due ruote un’occasione unica per testare le moto della gamma e approfittare di vantaggi esclusivi. Fino al 10 maggio, le concessionarie Royal Enfield sono pronte ad accogliere i motociclisti desiderosi di scoprire le ultime novità e le promozioni in corso. Questa settimana è dedicata non solo ai test ride, ma anche a sconti significativi che possono arrivare fino a 860 euro.

Le offerte della gamma Himalayan e Super Meteor

Tra le moto più attese, la Royal Enfield Himalayan 450 si distingue per il suo cool factor e le sue prestazioni. Durante l’Open Week, i clienti possono beneficiare di vantaggi fino a 610 euro grazie alla Spring Reward. Inoltre, chi acquista una nuova Royal Enfield riceverà in omaggio 250 euro di abbigliamento tecnico e casual della collezione Royal Enfield. Non da meno, la Super Meteor 650 è in offerta con uno sconto di 610 euro, con prezzi a partire da 6.790 euro. Anche per questa moto, è previsto un ulteriore vantaggio di 250 euro in abbigliamento a scelta.

Altre promozioni imperdibili

Non solo Himalayan e Super Meteor: anche la gamma HNTR 350 e Meteor 350 offre sconti di 410 euro, con prezzi a partire da 3.890 e 4.090 euro. Fino al 10 maggio, l’acquisto di queste moto include anche 250 euro di abbigliamento gratuito. La gamma Guerrilla 450, attesa con ansia dai fan, e l’Himalayan 450 beneficiano anch’esse dell’abbigliamento in omaggio per un valore di 250 euro. La nuda Guerrilla può essere acquistata a partire da 4.930 euro, mentre l’enduro stradale Himalayan è offerta a partire da 5.490 euro.

Informazioni e dettagli

È fondamentale ricordare che l’Open Week Royal Enfield si concluderà sabato, quindi non perdere l’occasione di visitare una concessionaria e provare le moto di persona. Per ulteriori informazioni sulle promozioni e per prenotare un test ride, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Open Week Royal Enfield. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di scoprire il mondo delle moto Royal Enfield e di approfittare di vantaggi esclusivi!