Orari e streaming del Gran Premio di Svizzera di motocross a Frauenfeld

Il Mondiale Motocross 2026 affronta il suo terzo round a Frauenfeld, dove il fondo compatto del tracciato elvetico mette alla prova piloti e moto. Dopo le sessioni di sabato dedicate alla Qualifying Race, la domenica propone le manche lunghe che assegnano i verdetti di giornata per le classi MX2 e MXGP. Questo fine settimana rappresenta il secondo appuntamento consecutivo in pista per la serie iridata e offre spunti interessanti sia per la classifica che per la crescita dei giovani talenti.

Gli appassionati italiani seguono con attenzione la trasferta svizzera: i piloti azzurri sperano di conquistare piazzamenti importanti nelle due categorie, mentre la lotta per il podio richiederà performance eccellenti e un po’ di fortuna. Tra i nomi da osservare ci sono il promettente Valerio Lata in MX2 e il rookie Andrea Adamo in MXGP, che ha mostrato ritmo con un ottimo quarto posto nelle qualifiche.

Cosa aspettarsi a Frauenfeld

La pista elvetica, caratterizzata da un fondo compatto, propone due manche per ciascuna classe dopo la fase di qualifica: un formato che premia costanza e gestione della gara. Le gare di domenica saranno decisive per capire chi può imprimere il proprio nome in vetta al campionato: le condizioni del terreno e le scelte di setup delle moto saranno elementi chiave. È importante ricordare che la Qualifying Race serve principalmente per definire l’ordine di partenza, mentre le due manche di gara assegnano i punti che fanno la differenza in campionato.

Il format di gara e il calendario

Il programma ufficiale per la domenica è chiaro e distribuito su quattro manche: alle 13:15 la Gara-1 MX2, alle 14:15 la Gara-1 MXGP, alle 16:10 la Gara-2 MX2 e alle 17:10 la Gara-2 MXGP. Tutte le sessioni saranno disponibili in diretta streaming sulle piattaforme MXGP‑TV, HBO Max e Discovery Plus, mentre le seconde manche saranno visibili anche su RaiPlay Sport 1. OA Sport offrirà una diretta live testuale con aggiornamenti in tempo reale sulle due manche di MXGP.

La situazione degli italiani e gli assenti

L’Italia può contare su interpreti interessanti ma non privi di difficoltà: oltre ai nomi emergenti come Valerio Lata e Andrea Adamo, la squadra affronta anche assenze importanti in questo round. Le performance degli azzurri potrebbero valere piazzamenti di prestigio nelle rispettive classi, tuttavia il podio di tappa richiederà una giornata perfetta sia sul piano tecnico sia tattico. Il confronto con i top rider internazionali sarà duro su un tracciato che non perdona errori.

Assenze confermate e il rientro in Italia

Non prendono il via a Frauenfeld i giovani italiani Andrea Bonacorsi e Ferruccio Zanchi, entrambi in fase di recupero. Il bergamasco Bonacorsi, ventiduenne del Red Bull Ducati Factory MXGP Team, e il diciannovenne Zanchi del Beddini Racing Ducati MX2 Factory Team torneranno in gara per il quarto round, in programma a Riola Sardo per il gran premio di Sardegna del 12 aprile. Quella tappa inaugurale delle gare italiane sarà seguita dal GP del Trentino, chiudendo il primo quarto di stagione prima della pausa primaverile di cinque settimane.

Copertura TV e opzioni streaming

La copertura televisiva della MXGP resta frammentata: la RAI offre solo differite di alcune manche su RAI Sport, mentre la diretta streaming più completa passa attraverso i servizi ufficiali del campionato. Per chi vuole vedere ogni sessione la scelta obbligata è MXGP‑TV, che trasmette tutte le gare incluso il programma delle classi minori come EMX125 ed EMX250. In alternativa, le piattaforme HBO Max e Discovery Plus includono la copertura live, con la possibilità di seguire le seconde manche anche su RaiPlay Sport 1.

Dove seguire le gare e cosa aspettarsi

Se non si dispone di accesso ai servizi internazionali, RaiPlay fornisce alcune dirette selezionate, ma per una visione integrale la soluzione è il servizio ufficiale del mondiale. Per aggiornamenti puntuali e per chi preferisce il racconto testuale, OA Sport garantirà la diretta live testuale delle due manche di MXGP, con cronaca e classifiche in tempo reale. In sintesi: a Frauenfeld la scelta di visione dipende dalla completezza che si desidera, ma tutte le informazioni chiave saranno rese disponibili.

Nota finale

Il Gran Premio di Svizzera a Frauenfeld rappresenta un banco di prova importante nel calendario 2026: tra giovani in ascesa, assenze temporanee e una copertura mediatica mista, la domenica di gare promette scenari avvincenti. Tenete d’occhio i nomi citati e gli orari ufficiali: la battaglia su pista è pronta a regalare colpi di scena.