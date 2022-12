Perchè l’auto consuma olio? Ebbene, proprio come il vostro veicolo ha bisogno della giusta quantità di carburante, anche l’olio gioca un ruolo essenziale.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere sul consumo di olio, partendo da una breve panoramica che vi spiegherà dapprima il suo funzionamento e la sua utilità.

Perchè l’auto consuma olio?

L’olio tradizionale perde la sua efficacia con il passare dei chilometri, ma è di vitale importanza per proteggere il motore in modo sufficiente. Tuttavia, esistono diverse tipologie e la vostra auto ha bisogno dell’olio compatibile con essa.

Generalmente esistono oli convenzionali e sintetici. Quelli sintetici sono di qualità migliore e sono meno soggetti all’ossidazione. Questo perché la loro stabilità chimica può durare per molto tempo, talvolta perfino per 15.000 chilometri.

A quanto corrisponde il consumo di olio?

Sapere quanto olio consumi un’auto è piuttosto difficile, soprattutto nel caso in cui venga acquistato un veicolo di seconda mano e non si venga a conoscenza di eventuali cambi d’olio.

Ogni modello consuma una certa quantità di olio. BMW, ad esempio, afferma che i suoi veicoli consumano un litro di olio in meno di 1600 km. Le auto in generale, con meno di 50.000 km in particolar modo, non dovrebbero consumare più di un litro di olio.

Come già detto, però, dipende dal tipo di veicolo ed è necessario cercare eventuali dichiarazioni da parte del marchio. Ovviamente, aspettatevi che le auto con più di 100.000 km consumino più olio del normale.

Cercate anche di procurarvi l’olio giusto. Ad esempio le nuove auto richiedono oli più leggeri come il 5W20. In questo modo si infiltreranno molto più facilmente nelle guarnizioni e nelle tenute.

LEGGI ANCHE: