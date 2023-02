“Perché l’auto elettrica inquina di più?”. Questa è la domanda che si pongono molte persone, ma in realtà alcune informazioni che circolano non sono esattamente corrette. Sfatiamo questo mito.

Partiamo da un presupposto fondamentale.

L’auto elettrica non inquina di più. La riduzione dell’inquinamento è uno dei tanti vantaggi delle auto elettriche.

I veicoli elettrici (EV) non hanno emissioni di gas di scarico. La generazione dell’elettricità utilizzata per ricaricare i veicoli elettrici, tuttavia, può creare inquinamento da carbonio. La quantità varia notevolmente in base al modo in cui viene generata l’energia locale, ad esempio utilizzando carbone o gas naturale, che emettono emissioni di carbonio, rispetto a risorse rinnovabili come l’energia eolica o solare, che non ne producono.

Anche tenendo conto di queste emissioni di elettricità, le ricerche dimostrano che un veicolo elettrico è in genere responsabile di livelli inferiori di gas serra (GHG) rispetto a una nuova auto a benzina. Nella misura in cui si utilizzano più fonti di energia rinnovabile come l’eolico e il solare per generare elettricità, i gas serra totali associati ai veicoli elettrici potrebbero essere ancora più bassi.

La realtà dei fatti

Le emissioni di gas serra associate a un veicolo elettrico nel corso della sua vita sono in genere inferiori a quelle di un veicolo medio a benzina, anche se si tiene conto della produzione.

Alcuni studi hanno dimostrato che la produzione di un tipico veicolo elettrico può creare più inquinamento da carbonio rispetto alla produzione di un’auto a benzina. Ciò è dovuto all’energia aggiuntiva necessaria per produrre la batteria di un veicolo elettrico.

Tuttavia, nel corso della vita del veicolo, le emissioni totali di gas serra associate alla produzione, alla ricarica e alla guida di un veicolo elettrico sono in genere inferiori alle emissioni totali di gas serra associate a un’auto a benzina.

Questo perché i veicoli elettrici non hanno emissioni di gas di scarico e sono in genere responsabili di un numero significativamente inferiore di gas serra durante il funzionamento.

