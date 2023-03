Quanto durano le batterie delle auto elettriche e quali sono i fattori preoccupanti? Queste auto sono in commercio da diverso tempo, ma i nuovi acquirenti sono ancora particolarmente timorosi.

Le auto elettriche sono davvero sicure? La loro autonomia è affidabile? E se la batteria dovesse abbandonarci improvvisamente?

Se dopo poco tempo dovessimo ritrovarci a spendere migliaia e migliaia di euro per la manutenzione?

I dubbi sono assolutamente legittimi. Facciamo un po’ di chiarezza in merito.

Quanto durano le batterie delle auto elettriche: ciò che si deve sapere

Le batterie delle auto elettriche hanno una buona durata. Sebbene sia normalissimo un loro degrado nel tempo, hanno una buona capacità anche dopo anni di utilizzo.

Immaginate di ricaricare uno smartphone: è impossibile che quest’ultimo mantenga la stessa capacità di quando era nuovo.

Tuttavia, grazie ai progressi nella tecnologia delle batterie e al numero di celle, le batterie delle auto elettriche riescono a mantenere una buona affidabilità anche dopo molti anni (circa 12 anni e 2000 cicli di ricarica).

Ovviamente, però, è necessario prendersene cura in modo adeguato ed evitare alcuni fattori che possano intaccare negativamente. Ve ne parliamo nei prossimi paragrafi.

Cosa può influire negativamente?

Adottare alcuni accorgimenti è molto importante. Scaricare completamente la batteria e poi caricarla al 100% non è molto benefico.

Per fortuna, molti produttori hanno progettato i sistemi in modo da non caricarli al 100% ma generalmente all’85% della capacità.

In questo modo, si eviterà un degrado più veloce della batteria.

Garanzia delle auto elettriche

Ecco una guida completa di ciò che ogni produttore di EV offre:

Audi Otto anni

BMW Otto anni

Honda Otto anni

Hyundai Otto anni

Kia Sette anni

Mercedes Otto anni

MG Sette anni

Jaguar Otto anni

Nissan Otto anni/

Polestar Otto anni

Porsche Otto anni

Renault Otto anni

Seat Otto anni

Smart Otto anni

Tesla Otto anni

VW Otto anni

Volvo Otto anni

